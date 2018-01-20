01/20 各報重點新聞一覽

2018-01-20 06:20

自由時報

搶救少子化 政院將推多項措施 0～2歲 月發2500津貼

台灣少子化問題日益嚴重，行政部門正在研擬具體的解決對策，據透露，行政院指示衛福部研議全面發放育兒津貼，衛福部長陳時中日前向閣揆賴清德提出簡報表示，全面發放每月二千五百元零到二歲的「兒童照顧津貼」，所需財源經試算一年需一二○．六九億元。

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美發表最新血液檢測 抽血一次驗8癌

美國研究人員十八日指出，一種名為「CancerSEEK」的癌症血液檢測新法，可在八種癌細胞擴散至身體其他地方前被檢驗出來，整體準確率約七十％，其中最易被驗出的是卵巢癌，當中有五種癌症：卵巢、肝、胃、胰臟以及食道癌目前沒有早期發現的篩檢方法。

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賣油北韓吞藥輕生 台商喊冤：被中國栽贓

高雄商人陳世憲遭控，投資「比利恩88號」油輪及租香港籍「方向永嘉號」油輪公海駁油給北韓，違反聯合國制裁行動，高雄地檢署依偽造文書罪送辦，諭令一百五十萬元交保，陳世憲昨疑吞藥明志，被家人送醫獲救，他喊冤怒吼「被中國栽贓」。

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蘋果日報

驚悚 匪攜衝鋒槍搭高鐵 松菸轟3槍逃台南 數百旅客陷險境

有夠囂張！距刑事局200公尺的松菸文創園區文創大樓前，昨午一名男子持衝鋒槍在馬路上對空轟3槍後，乘計程車搭高鐵到台南，不顧列車上數百名乘客，將作案衝鋒槍及16發子彈藏在背包裡大剌剌上車，下午4時許下車走出閘門時遭逮捕；警方調查，這起槍擊案和去年富邦建設開槍案有關，都涉及工地土方利益，已鎖定特定黑幫，近期將有整肅黑幫專案。民眾聽聞有嫌犯帶衝鋒槍搭高鐵驚呼：「實在太可怕了，若是帶炸彈怎麼辦？」「高鐵應加強安檢，若遇有心人士，後果不堪設想。」

大突破 驗血揪8種癌 成功率7成

對抗癌症出現新曙光！美國科學家正研發一種僅靠抽血即可早期篩檢8種癌症的檢測方式，平均成功率達70%，包括現今技術未能早期發現的5種癌症，且收費可望控制在500美元（約1萬4680元台幣），國外專家認為「令人振奮」，不過國內專家昨提醒，抽血是癌症篩檢最簡單的方式，但敏感度不足，建議民眾多利用政府推行的4癌篩檢；癌症病友則「樂觀其成」。

聯合報

青年太低薪！ 蔡總統要教育部降學貸利率

國內物價不斷攀升，很多大學已十幾年沒調漲學雜費。蔡英文總統昨出席全國大專校長會議，與校長座談時，私立大學校院協進會盼學雜費能解凍。不過據轉述，蔡英文未輕易承諾，只說學雜費應全盤考量，應兼顧教學品質及弱勢生；她還請教育部研議調降就學貸款利率。

繼毛、鄧之後 「習思想」確定寫入大陸憲法

中共十九屆二中全會十九日在北京閉幕，會議通過「中共中央關於修改憲法部分內容的建議」，明確將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入大陸憲法。習近平也成為繼毛澤東之後，在執政掌權時將治國理念寫入憲法的第二位中共領導人。

中國時報

蔣萬安棄選 藍軍食不下咽

「我不會參加2018北市長選舉！」藍委蔣萬安昨正式宣布不參選北市長，繼續留在立法院打拚。蔣的棄選，不僅為政壇投下震撼彈，也讓黨中央十分錯愕，更有黨務主管私下感嘆：「難過到吃不下飯」。據悉，關鍵還是在蔣萬安自認還沒準備好，決定把機會讓給別人。

劉世芳否認遭新系逼退

民進黨立委劉世芳退出黨內高雄市長初選，傳出是遭自己所屬的新潮流系逼退。對此，劉世芳還原整個退選過程，強調新系的利錦祥與段宜康，確實曾南下與她見面，但開口分析她力拚初選到底會有何結果的人，是輩份比新系大老邱義仁、吳乃仁還高的人。事後，她自認既然民調不如人，就要提得起、放得下。