01/20 各報重點新聞一覽

2018-01-20 06:20

自由時報

搶救少子化 政院將推多項措施 0～2歲 月發2500津貼

台灣少子化問題日益嚴重，行政部門正在研擬具體的解決對策，據透露，行政院指示衛福部研議全面發放育兒津貼，衛福部長陳時中日前向閣揆賴清德提出簡報表示，全面發放每月二千五百元零到二歲的「兒童照顧津貼」，所需財源經試算一年需一二○．六九億元。

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美發表最新血液檢測 抽血一次驗8癌

美國研究人員十八日指出，一種名為「CancerSEEK」的癌症血液檢測新法，可在八種癌細胞擴散至身體其他地方前被檢驗出來，整體準確率約七十％，其中最易被驗出的是卵巢癌，當中有五種癌症：卵巢、肝、胃、胰臟以及食道癌目前沒有早期發現的篩檢方法。

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賣油北韓吞藥輕生 台商喊冤：被中國栽贓

高雄商人陳世憲遭控，投資「比利恩88號」油輪及租香港籍「方向永嘉號」油輪公海駁油給北韓，違反聯合國制裁行動，高雄地檢署依偽造文書罪送辦，諭令一百五十萬元交保，陳世憲昨疑吞藥明志，被家人送醫獲救，他喊冤怒吼「被中國栽贓」。

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蘋果日報

驚悚 匪攜衝鋒槍搭高鐵 松菸轟3槍逃台南 數百旅客陷險境

有夠囂張！距刑事局200公尺的松菸文創園區文創大樓前，昨午一名男子持衝鋒槍在馬路上對空轟3槍後，乘計程車搭高鐵到台南，不顧列車上數百名乘客，將作案衝鋒槍及16發子彈藏在背包裡大剌剌上車，下午4時許下車走出閘門時遭逮捕；警方調查，這起槍擊案和去年富邦建設開槍案有關，都涉及工地土方利益，已鎖定特定黑幫，近期將有整肅黑幫專案。民眾聽聞有嫌犯帶衝鋒槍搭高鐵驚呼：「實在太可怕了，若是帶炸彈怎麼辦？」「高鐵應加強安檢，若遇有心人士，後果不堪設想。」

大突破 驗血揪8種癌 成功率7成

對抗癌症出現新曙光！美國科學家正研發一種僅靠抽血即可早期篩檢8種癌症的檢測方式，平均成功率達70%，包括現今技術未能早期發現的5種癌症，且收費可望控制在500美元（約1萬4680元台幣），國外專家認為「令人振奮」，不過國內專家昨提醒，抽血是癌症篩檢最簡單的方式，但敏感度不足，建議民眾多利用政府推行的4癌篩檢；癌症病友則「樂觀其成」。

聯合報

青年太低薪！ 蔡總統要教育部降學貸利率

國內物價不斷攀升，很多大學已十幾年沒調漲學雜費。蔡英文總統昨出席全國大專校長會議，與校長座談時，私立大學校院協進會盼學雜費能解凍。不過據轉述，蔡英文未輕易承諾，只說學雜費應全盤考量，應兼顧教學品質及弱勢生；她還請教育部研議調降就學貸款利率。

繼毛、鄧之後 「習思想」確定寫入大陸憲法

中共十九屆二中全會十九日在北京閉幕，會議通過「中共中央關於修改憲法部分內容的建議」，明確將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入大陸憲法。習近平也成為繼毛澤東之後，在執政掌權時將治國理念寫入憲法的第二位中共領導人。

中國時報

蔣萬安棄選 藍軍食不下咽

「我不會參加2018北市長選舉！」藍委蔣萬安昨正式宣布不參選北市長，繼續留在立法院打拚。蔣的棄選，不僅為政壇投下震撼彈，也讓黨中央十分錯愕，更有黨務主管私下感嘆：「難過到吃不下飯」。據悉，關鍵還是在蔣萬安自認還沒準備好，決定把機會讓給別人。

劉世芳否認遭新系逼退

民進黨立委劉世芳退出黨內高雄市長初選，傳出是遭自己所屬的新潮流系逼退。對此，劉世芳還原整個退選過程，強調新系的利錦祥與段宜康，確實曾南下與她見面，但開口分析她力拚初選到底會有何結果的人，是輩份比新系大老邱義仁、吳乃仁還高的人。事後，她自認既然民調不如人，就要提得起、放得下。

  • 行政院未來可望推出全面發放兒童照顧津貼與私幼公共化補助等多項措施，以搶救少子化問題。圖為幼兒園情形。（資料照）

    行政院未來可望推出全面發放兒童照顧津貼與私幼公共化補助等多項措施，以搶救少子化問題。圖為幼兒園情形。（資料照）

  • 約翰霍普金斯大學的CancerSEEK研究，可透過驗血檢測出八種常見癌症，可望為癌症篩檢帶來重大突破。（取自網路）

    約翰霍普金斯大學的CancerSEEK研究，可透過驗血檢測出八種常見癌症，可望為癌症篩檢帶來重大突破。（取自網路）

  • 高雄商人陳世憲涉嫌租油輪於公海駁油給北韓，違反聯合國制裁行動，他昨天喊冤怒吼「被中國栽贓」。（記者黃良傑攝）

    高雄商人陳世憲涉嫌租油輪於公海駁油給北韓，違反聯合國制裁行動，他昨天喊冤怒吼「被中國栽贓」。（記者黃良傑攝）

  • 國民黨立委蔣萬安昨宣布續留立院，不參加年底台北市長選舉。（記者廖振輝攝）

    國民黨立委蔣萬安昨宣布續留立院，不參加年底台北市長選舉。（記者廖振輝攝）