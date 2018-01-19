醫病》不是蜂窩性組織炎！阿公雙腳腫痛 竟是血小板作怪

2018-01-19 23:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕84歲的王姓阿公頭痛、頭暈、雙腳水腫10多天，變得紅腫熱痛送醫，以為是蜂窩性組織炎，以抗生素治療無效，腫脹還加劇，抽血檢查發現血小板指數竟衝破百萬，是正常2.5倍，罹患「血小板增多症」，以降血小板藥物治療，1週後復原、能走路了。醫師提醒，一旦延誤治療，血液黏滯易血栓，恐會中風、心肌梗塞。

台中醫院血液腫瘤科主任林俊良說，王阿公經進一步檢查，發現是罹患骨髓增生性腫瘤，造成血小板增多症，大多是年紀老化，骨髓病變，導致造血功能異常，血小板的功能是促進血液凝固，一旦太多，容易血液黏滯和血管栓塞。

林俊良說，血小板增多症早期症狀會頭痛、頭暈、衰弱及四肢異常，容易與三高疾病症狀混淆，這2個月已收治3人，都是骨髓增生性腫瘤，引起血小板增多症，如果不治療控制，恐有罹患血癌風險。

王阿公一開始頭暈、腳腫以為是本身高血壓、糖尿病問題而不在意，後來腳腫大1倍、又紅又痛送醫，急診室以蜂窩性組織炎做治療，施予抗生素治療2天無效，血小板指數還從100萬（正常值45萬）升高到110萬，狀況不尋常，會診血腫科。

林俊良說，王阿公排除感染、缺鐵問題，研判他年紀大，骨髓造血異常，罹患血小板增多症，以降血板藥物治療2天，指數就大幅下降，1週後就恢復正常，腫脹的雙腳也復原出院，不過必須持續服用抗血球藥物。

林俊良指出，骨髓增生性腫瘤是良性瘤，導致造血功能異常，會引起紅血球、白血球或血小板增多症，不治療控制，不但可能形成血栓，也會惡化變骨髓纖維化，造血功能永久失常。

他提醒，骨髓增生性腫瘤並不少見，雖好發於老年人，也會出現在中年人身上，一般人容易忽略抽血檢查，如果出現頭暈、胸悶或手腳紅腫，排除感染、缺鐵、免疫疾病後，就要評估造血功能問題。