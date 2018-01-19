保護北海道「愛努族」文化 日本內閣官員來台取經

西拉雅族人為日方官員、學者一行戴上祈福花環。（記者楊金城攝）

2018-01-19 23:07

〔記者楊金城／台南報導〕平埔正名運動，目前行政院版原住民身分法修正草案已在立法院審議，日本北海道少數民族「愛努族」尚未取得原住民身分，為從西拉雅正名政策汲取台灣經驗，日本內閣官房參事官小山寬今帶領愛努綜合政策室、愛努文化公益財團及北海道大學愛努先住民研究中心一行8人拜會台南市代理市長李孟諺，並走訪東山吉貝耍西拉雅部落，參觀平埔西拉雅文化復振成果，西拉雅族人穿著傳統服飾跳迎賓舞，為日本官員、學者戴上花環祈福。

日本參訪一行人拜訪市府行程時，台南市政府民族事務委員會安排西拉雅特色小學口埤實驗小學表演迎賓歌曲，展現西拉雅族語歌謠之特色。

市府說，小山寬來訪層級相當於我13職等部長級，由李孟諺代理市長歡迎日本內閣官房訪賓。

李孟諺說，南市致力推動西拉雅正名運動，不只率先承認西拉雅族為「市定原住民」，目前行政院版原住民身分法修正草案也已在立法院審議，期望早日通過，並希望台日透過這次的交流分享經驗。

小山寬一行實地參訪東山吉貝耍部落，肯定西拉雅族人保存自己文化的努力。吉貝耍部落長老段洪坤、當地東河里長吳火生說，透過文獻、文物搜集、耆老訪談，才逐漸找回自己的西拉雅文化，爭取正名身分。

日方正著手籌備愛努文化博物館，推動文化傳承，並設置遺骨保存相關設施，這次訪台南保存平埔文化的經驗可供交流借鏡。