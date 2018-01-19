獨家》長老教會今當面報告衛福部 馬偕醫院董事長已換人

2018-01-19 22:28

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣基督長老教會總會今天正式發布聲明稿，表示昨天馬偕醫院的董事會已選出代理董事長蔡國明，而對劉伯恩的違法行為，將會「追究到底」。今天長老教會高層也和衛福部會面，報告董事會決議，並商討後續事宜。

長老教會指出，昨天的董事會已選任出代理董事長蔡國明，董事會將立即行文主管機關衛生福部。對劉伯恩之違法行為，仍將依據法令規定及教會法規予以追究到底。

馬偕醫院的董事人選銓派，須經過數關推薦和審核程。2009年劉伯恩獲七星中會榮星教會推薦，通過長老教會總會審核，擔任馬偕醫院董事。

2013年劉伯恩因醫療糾紛，依偽造文書遭判刑3個月，隔年上訴遭駁回，全案定讞。「台灣基督長老教會屬下機構及財團法人標準法」第9條規定，觸犯刑法罪章，經法院判決有罪確定者，不得銓派董事。

長老教會指控劉伯恩在2015年銓衡馬偕醫院新任董事時，故意隱瞞已遭判刑定讞，謊稱案子仍可上訴，因此再度通過審核擔任馬偕醫院董事，更獲選為董事長。

衛福部醫事司司長石崇良表示，昨晚馬偕醫院董事會結束後，長老教會總會隨即主動和衛福部聯繫，今天更當面向衛福部口頭報告，包括劉伯恩之間的爭議情況和董事會的決議，但還沒將更換董事長的正式公文送交衛福部核備。石崇良說，只要相關程序符合法令規定，衛福部尊重董事會決議。

劉伯恩表示，尚未跟衛福部聯繫，他會再跟相關人士討論，看下一步如何做比較好。但重申馬偕醫院代表人仍是他，沒有變更。他希望有好的結果，不要影響醫院營運。也表示很早就打算結束「馬偕生物股份有限公司」、「馬偕管理顧問有限公司」以及「馬偕真理股份有限公司」3家公司，但強調絕無圖利情事，只是一直吵下去，乾脆結束掉。