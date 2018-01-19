高雄封街拍懸日又來了 網友酸：霾到爆了拍屁啊！

高雄青年路的「懸日」奇景。（資料照，記者張忠義攝）

2018-01-19 22:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄一年有兩次「懸日」奇景，去年11月12日市府首度舉辦封街拍懸日活動，無奈天公不作美，今年捲土重來，計畫於1月28日傍晚再度封街拍懸日，卻遭網友酸說：「霾到爆了， 拍屁啊」！

去年11月12日上千人失望而歸

美國紐約曼哈頓因為「棋盤式」街道建築，每年夏至前後21天，會發生日落街道盡頭，陽光灑滿東西向街道，被稱為「曼哈頓懸日」奇景。

高雄同樣擁有棋盤狀街道，特別是青年路僅與正西向相差19度，根據氣象局網站觀測資料，高雄是台灣觀看「懸日」的最佳城市，每年有兩次欣賞懸日的機會，分別是1月27至29日、11月11至13日之間，橘紅太陽落在青年路兩旁玻璃帷幕大樓間，夕陽餘暉把整條街道渲染成金色大道。

去年11月12日傍晚4點至5點半，高雄市觀光局首度在青年與民權路口，舉辦「攝影好手照過來 ，高雄懸日邀你挑戰」活動，並實施交管封路，吸引1、2000人搶拍，但當天雲層太厚，看不到落日，個個懸念而歸。

1月28日傍晚同地點再辦一次

高雄市觀光局今年捲土重來，決定1月28日傍晚，再度封街拍懸日，地點同樣在青年路與民權路口。

消息今天下午一出，由於高雄冬天的空氣品質差，網友似乎不領情，紛紛留言說：「今天是橘爆欸」、「空氣這麼差」、「霾到爆了， 拍屁啊」、「先把空汙搞好再說吧」。

去年11月12日，高雄市政府首度舉辦「封街拍懸日」，但天公不作美，雲層太厚，讓到場搶拍的上千人失望而歸。（資料照，記者李惠洲攝）