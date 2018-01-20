年年有「魚」太膩？吉祥年菜「翡翠炒帶子」好運上桌

2018-01-20 07:30

〔記者陳怡君／台北報導〕新年闔家團圓，餐桌上少不了象徵「年年有餘」的魚類料理。其實，在港式年菜裡也有不少運用海鮮食材來呈現吉祥寓意的美饌。

今天邀請香格里拉台北遠東國際大飯店－「香宮」港籍主廚陳國華，示範香港人過年會吃的經典海鮮年菜「翡翠炒帶子」，擁有近30年餐廚經驗的陳國華說，「帶子」即生干貝，「翡翠」則是鮮美嫩綠的蘆筍，這道菜不只視覺繽紛、容易料理，更有一帆風順、帶來一整年好運的吉祥寓意。「港」快跟著主廚動手做吧！

一帆風順 翡翠炒帶子

食材： 蘆筍240克、干貝160克（約8粒）、紅黃椒各1顆、紅蔥頭碎5克、薑末5克、蒜蓉5克、太白粉適量

調味料： 雞粉適量、糖適量、鹽適量

1. 取紅黃椒洗淨去籽後切片；蘆筍刨皮切段。

TIPS：蘆筍尾端約5～7公分處口感較老，可切除不用。

2. 起一鍋水約400ml，加入少許鹽、雞粉、糖，水滾後放入切好的蘆筍，以大火煨煮約1分鐘，撈起備用。

TIPS：若使用小火慢煮過久，蘆筍反而容易口感不佳、外觀黃掉，建議用大火。

3. 在干貝上撒1小匙雞粉、少許鹽、糖、少許太白粉、1小匙水或沙拉油，以手搓揉均勻，放置約15分鐘待調味料醃入味。接著起一熱油鍋，將醃好的干貝下鍋以小火煎1～2分鐘，至干貝兩面呈金黃色即可起鍋，備用。

4. 以1大匙沙拉油起一熱油鍋、加入蒜蓉、薑末、紅蔥頭碎，再放入步驟1的彩椒與步驟2煮好的蘆筍，以大火略為翻炒。接著放入步驟3煎好的干貝，加入少許雞粉、糖、鹽，最後以約2克太白粉加6ml水拌勻，入鍋勾芡，以大火快炒約10～15秒即完成。

TIPS：由於此道菜干貝下鍋2次，需注意此步驟料理時間不宜過久，以免口感不佳。

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