拚環保！大溪蓮座山觀音寺 贈環境巡查車

2018-01-19 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區名列全台「十大觀光小城」，每逢假日國內外遊客絡繹不絕，大溪蓮座山觀音寺管理人徐嵐輝肯定市府環保局維護環境品質所做的努力，今天下午捐贈環保巡查車給環保局環境清潔稽查大隊大溪區中隊，由桃園市長鄭文燦代表接受。

環保局輔導大溪區中隊新設立的「新溪望修惜站」同步揭牌，由具備木工手藝的清潔隊員對舊木料進行創意改造，同台展示各式物美質優的新藝品，落實「愛物惜物」的概念。

鄭文燦表示，蓮座山觀音寺所捐贈的環保巡查車，價值達80萬元，能讓清潔隊員在執行勤務時更加有效率，市府感謝蓮座山觀音寺的善舉；並讚許徐嵐輝退休前為新竹企銀經理，曾當選地方基層芳草人物，除不定期捐款給弱勢，也曾捐贈復康巴士及免費公車等公益運具4輛，總價逾700萬元，更提供獎助學金給大溪區的子弟，堪稱桃園在地的公益楷模。

鄭文燦說，大溪區公所在台66快速道路橋下設置1000坪的大溪區中隊機具停車場，環保局也編列3000萬元，並撥用2000坪空間設置隊員休息室、中隊行政辦公室、盥洗室及「新溪望修惜站」，大型家具燒毀可惜，丟到垃圾場也很占空間，市府鼓勵將木具回收再利用，會持續設置修惜站。

擁有逾20年木工資歷的2位師傅李健文、呂明德，還把回收廢棄家具、匾額及漂流木，經過創意改造後，以舊木料再製成新藝品，如杯墊、置物盒、木凳、櫥櫃等，且以傳統卡榫取代鐵釘，為舊東西賦予新生命，歷年在拍賣會中常常秒殺，很受歡迎。