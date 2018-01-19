金門導演董振良新作「雨夜花」 20日師大首映

金門紀錄片導演董振良新作「雨夜花」，試圖透過鏡頭，將與家人的親情連結，傳達台灣遊子對故鄉、故土、故人的眷戀，（董振良提供）

2018-01-19 21:57

〔記者吳正庭／金門報導〕金門記錄片導演董振良新作「雨夜花」，在有了金馬獎最佳原創音樂得主張羽偉加持後，對於這部以寫給爸爸媽媽的一封信為內涵的作品，挹注更多詮釋能量，訂於明天（20日）下午1時30分在台北的國立台灣師範大學進修推廣學院演講堂，啟動巡迴全國的首映記者會。

董振良在金門戒嚴時期，勇於挑戰威權，拿著攝影機走在各種禁忌的邊緣，試圖用影像為歷史留下紀錄，一路走來、踽踽獨行，甚至成為家鄉金門的黑名單人物。

習於冷眼看家鄉、從旁觀察、思考，6年未接觸家鄉題材的董振良，因移居新店和美山下的灣潭，像極了家鄉金門的古崗村，讓他腦中靈感如泉水不斷湧出，也促使他幾年前準備把寫給已不在世的爸媽一封信轉化成影像的想法，有了更快速實現的動力，並決定以一己之力獨立完成這部作品。

自導、自演、自拍，幾乎是不可能的任務，董振良用堅強的毅力，克服獨立拍片的辛苦；除了開機、關機可以自己來，當他要拍人在山頭的大遠景，攝影機卻架在山腳下時，不得不請人專門幫忙開、關機，這也是他自1987年掌鏡以來，從未嘗試的作業方式。

董振良說，著手整理舊有影像時，發現曾獲金馬獎最佳原創音樂獎的張羽偉，於2003年抵金門「一種凝視--金門影展」中創作唱出的「情字按怎講」，竟在14年後，與董振良「雨夜花--寫給爸爸媽媽的一封信」想要表達的情緒宛如天作之合。

董振良說，為了爭取這首歌的使用權，曾私訊張羽偉表達想法，沒想到對方十分慷慨，不僅同意還傳來音樂的版本，讓董振良銘感五內。

董振良想透過鏡頭，敘述政客多年來如何扭曲金門的地方發展，並藉著自己與家人的親情連結，傳達台灣遊子對故鄉、故土、故人的眷戀，更呼籲重視文化保存與影像記錄，留住金門人的記憶與根。

「雨夜花」除了明天的首映會，27日下午1時30分於台中萬代福影城有中部首映記者會，2月3日在高雄HOTEL YAM鹽旅社有南部首映記者會，2月10日回到金門古崗古城里辦公室舉辦金門首映會。