免學費、月領1萬 中壢這所學校ROTC募兵大爆發

陸軍專科學校鼓隊蒞會表演。（記者李容萍攝）

2018-01-19 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕國防部去年1月推動「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」招募屆滿一年，和121所公私立大學簽訂ROTC委辦合約，桃園市中壢區南亞技術學院招募成效拔得全國之冠，計有28位學生錄取，國防部副部長蒲澤春今天傍晚率六軍團、陸軍專科學校高階主管蒞校致贈感謝狀，並與該校董事長羅時逢、校長簡仁德等人，共同主持ROTC教育中心及專業大樓的揭牌典禮，讓學生有專屬的學習空間，並效法美國威爾猛ROTC軍校，成為ROTC專業大學。

蒲澤春致詞以烏坵守備大隊為例，藉由該單位留營成效及教學點辦理情形，使學子了解國軍致力改善官兵生活照顧與人才培育的用心，他肯定南亞技術學院為鼓勵學生報名大學儲備軍官團，研擬多項獎勵規定，不僅提升學生的從軍意願，也為國軍吸引更多優秀人才。

簡仁德說，南亞技術學院為了讓更多的青年學子能實現從軍夢想和減輕家庭經濟負擔，了解大學儲備軍官訓練團招募進而加入，以協助國家募兵制的推動，加碼獎助學金，提供4年學雜費及住宿費全免，以及退伍後輔導就業及創業的福利，全力推廣ROTC，4月2日至30日將辦理ROTC第二梯次報名。

南亞ROTC辦公室主任藍中賢指出，所謂ROTC就是鼓勵學生在大學期間利用每週六和寒暑假期間，接受軍事化教育和訓練，一樣讀4年，但不必像軍校般每天過軍事化生活，想讀什麼科系都可以補助，還有陸海空飛行等9大類軍種可以自由選，除了免費讀大學，每個月還可以爽領1萬元津貼，畢業後掛少尉階起薪至少4萬7000元，但要履行軍職做滿5年才不會有違約賠償問題。

南亞技術學院廚藝系學生林群閔立志從軍貢獻己力，而一心只想加入海軍陸戰隊；機械系學生李育展從小的夢想就是當軍人，由於父親工作收入不穩定，還要照顧年邁的祖父母及語言表達有困難的母親，還有1位就讀大學的妹妹，他得知ROTC的學雜費及生活費補助，欣喜若狂報名。