好想媽媽！男子PO「未讀訊息」 網友爆淚

2018-01-19 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕「未讀不回」常常令人感到生氣憤怒的事情，但1名男網友日前分享他對離世母親的思念，「永遠未讀」的訊息，讓許多網友鼻酸淚崩，也吸引不少人分享，自己充滿思念的「永遠未讀」對話框，希望大家要珍惜身邊的親友們。

1名男網友日前在社交媒體「Dcrad」貼文，1則讓人鼻酸的Line訊息，他每個月會有幾天，無法控制落下眼淚，特別想跟離世的媽媽說話、擁抱，不論是簡單的問候「妳在那邊過的好嗎？」；向媽媽撒嬌「妳好久沒來夢裡找我」、「我想抱抱妳」；抱怨「我喜歡的人不喜歡我」等閒話家常。

男網友知道不論他怎麼講，永遠無法得到回應，但他非常渴望「在天上的媽媽，可以看到訊息，來夢中相會！我有好多話想和妳說！」，思念的文章一出，不少網友直呼「催淚」、「洋蔥滿滿」，但也有人另類安慰，「你有燒手機過去嗎？」、「如果已讀可能會在另一個（靈異）版」。

貼文底下不僅充滿加油打氣的留言，也引出多名網友道出自己的思念對話框，「我也是這樣跟閨密分享心事，我知道永遠不會被已讀」、「好幾年過去，我還是無法接受事實」、「我也是，只要心情不好，我都會傳給我媽」；甚至有網友從封鎖名單解鎖已故的父親，「5年沒見面，最後一次是在棺木，『再見』我永遠說不出口」。