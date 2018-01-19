植物色素入菜 豹紋吐司、緞帶饅頭...顛覆感官視覺

結合天然植物色素的小餅乾、吐司，創意十足。（記者吳俊鋒攝）

2018-01-19 21:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉南藥理大學推廣健康飲食，取材蝶豆花、朝鮮薊、紫番薯、甜菜根、覆盆子、巧克力、薑黃等植物，以最天然的色素，製作出系列料理，如五行蛋糕、緞帶饅頭、繽紛刈包、西瓜小餅乾，還有類似豹紋圖案的吐司...，顛覆感官視覺，創意引人矚目。

嘉藥民生學院在教育部的指導下，推動創新樂活美食工作坊，由專業師資群全力研發，以「五彩繽紛·健康饗宴」為主題，應用植物色素進行烘焙，並調製出相關的飲料、漬物等，今天成果展。

副校長陳鴻助表示，台灣本土四季植物種類繁多，適合使用的色素不少，可推廣於餐飲調製，以取代市面上常見的化學加工調味料，讓民眾吃得更安心。

教師群端出的創意料理超過20種，取材多元，運用了竹炭、菠菜、芒果、黑醋栗...等，除了造型特別之外，外觀也很繽紛，包含五行蛋糕、五彩客家豬籠粄、五色義式油封鴨肉餃...，還有為了吸引幼兒注意的花豹吐司、西瓜小餅乾，琳瑯滿目。

助理教授孫靖玲以蝶豆花、紫番薯、抹茶粉、薑黃、紅麴...等食材，推出花型饅頭與繽紛刈包，視覺效果強烈，口感也不錯，色香味俱全，正申請設計專利。