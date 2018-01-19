國內麵包熱潮不斷 烘焙坊邀法國主廚來台交流

帕莎蒂娜麵包主廚郭軒潾、邱宏宇與佩里格互相切磋、精進技術。（記者張忠義攝）

2018-01-19 23:50

〔記者張忠義／高雄報導〕隨著台灣麵包師傅在世界麵包大賽中屢獲佳績，國內這股麵包熱潮持續不斷，帕莎蒂娜烘焙坊與德麥食品公司聯合邀請法國知名巴黎大磨坊麵包主廚羅曼·佩里格來台灣，展開麵包技術交流會、技術分享。

帕莎蒂娜麵包主廚郭軒潾、邱宏宇帶領旗下師傅與佩里格互相切磋、精進技術，以G.M.P.優質的法國麵粉烘烤出法式長棍、可頌等6款經典的法國麵包，現場麥香飄逸，令人食指大動。

佩里格主廚14歲開始接觸做麵包，已有13年資歷，已走遍法國各地研習製作麵包的方法，擁有一身優秀的好手藝，目前在G.M.P.麵包糕點學院擔任麵包主廚與指導老師，多次赴海外推廣傳授製作法國麵包技術。

巴黎大磨坊是法國擁有90多年悠久歷史的麵粉廠，其生產的T55、T65冠軍麵粉是法國麵包世界大賽的指定專用粉，受到國內許多講究的烘焙業者引進使用。

首度來台的佩里格，他說，相當驚豔台灣麵包業者的靈活創意，善於利用本土食材做出具有台灣特色的麵包，例如添加各種果乾來豐富麵包的口味，對於品嚐了帕莎蒂娜的酒釀桂圓冠軍麵包後，也稱讚麥香與煙燻龍眼乾完美融合的味道。

佩里格說，麵包對於法國人來說，就像台灣人的米飯，是日常生活的必備糧食，今日示範的法國長棍、可頌、鄉村麵包都是很道地傳統法國麵包，希望此次來台交流，讓台灣更進一步認識傳統的法國麵包。

郭軒潾主廚表示，法國麵粉以灰分含量做種類區分，與台灣、日本是以蛋白質含量區分低、中、高筋麵粉做分類有所不同，灰分是指小麥麩皮中所含的礦物質成分，也是影響麵包麥香風味程度的主要來源，按照灰分含量多寡以數字高低區分麵粉類型，例如T65麵粉的灰分含量大於T55麵粉，因此T65麵粉的質樸程度較T55高。

帕莎蒂娜董事長許正吉肯定本次與法籍麵包主廚的國際交流，未來考量將現場示範的幾款麵包推出上市，讓民眾有機會品嚐到法國麵包的原味。