關西「愛情巷」 帶領大家追尋90歲阿公愛的回憶

新竹縣關西鎮藝術小鎮「記憶長巷」在石店子中正路端入口。（記者黃美珠攝）

2018-01-19 21:20

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮最近出現了1條「愛情巷」，短短60公尺，2人並肩而行嫌窄，必須相擁通過。

這條小巷是90歲「阿木伯」初戀記憶的所在，先被寫成小說、拍了微電影，現再被關西藝術小鎮駐地和在地藝、文創作者共同打造成充滿綺麗幻夢的「記憶長巷」，想脫魯的可來尋夢，戀愛中的在這裡築夢，已成眷屬者不妨來重溫舊夢。

這條巷子位在關西石店子中正路和博愛路間，博愛路底的東泰戲院曾是情侶約會聖地，而這條巷子就是約會必經之路。因為窄小、幽暗、路面高高低低，情侶並肩行走須相偎相依，所以得名「愛情巷」。

愛情巷在博愛路端入口處的華廈公寓，是被喻為當年的「關西郭台銘」～首富兼漢學跟藝術大師陳旺回祖厝。

60公尺長的巷弄，被在地和駐地的藝術創作者利用油漆畫、資源回收裝置藝術等，以阿木伯的世紀悲戀為引子，拉扯出屬於近1個世紀前的古早浪漫滋味，要跟現在的速食愛情趣味PK。

新竹縣關西鄉土文化協會前會長萬金蓮說，3年前她做田野調查訪談到現年90歲的阿木伯，獲悉家住苗栗南庄的他，17歲那年經由現在的浪漫台3線，連走12小時來到關西吃拜拜，後為學印刻寄住關西親戚家半年，結識時任客運車掌的初戀情人「桃妹」。

萬金蓮說，當年的兩小無猜經常走過這條「愛情巷」去看電影，感情增溫有攜手共老的念頭。

只是阿木伯家相信算命仙，認定他得娶養女為妻才幸福。而阿木伯看桃妹外型摩登，研判不可能是歹命養女，只好遵從父命返鄉定親。

事後阿木伯難捨桃妹，特別回到關西說明背棄2人山盟海誓的原委，沒想到桃妹憤而說出自己其實是人養女的身世，只是為時已晚，雙方只好各自婚嫁。

萬金蓮說，早年民風男歡女愛表達都很含蓄，未到婚嫁不隨便探人隱私，正是如此2人才會錯過良緣。

阿木伯為了確定當了麵店老闆娘的桃妹真的幸福，曾刻意登門吃麵打探，不料巧遇端麪上桌者就是桃妹，4目只能偷偷含淚對望。

幾年前，當阿木伯透過訪談終於說出了這段遺憾心事時，桃妹早已駕返瑤池。

萬金蓮深受感動，次年寫下「印刻少年」的客家短篇小說並獲獎。國立關西高中美術老師張秉正依此拍成7分多鐘的微電影。

最近他們結合駐地藝術家鄧堯鴻、傅聖雅、以及在地陶藝家賴傳莊等，共同把這條記憶的長巷找到，且透過各種媒材把這1條愛情路的氛圍營造出來，期待讓地景傳述這份動人的記憶，也讓人情溫暖地景，帶給更多人感動。

萬金蓮等也計畫，近期將在愛情巷口2端設置QR Code 讓來客掃描後就可以看到前述微電影，與影像記錄者傅增君所拍的「記憶長巷」打造實錄。另將邀阿木伯重遊舊地，儘管伊人已遠，但情思不斷。

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新竹縣關西鎮藝術小鎮「記憶長巷」在石店子中正路端入口。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鄉土文化協會前會長萬金蓮（中）、在地陶藝家賴傳莊（左）、駐地藝術家傅聖雅（右）邀請大家走一趟關西的「愛情巷」，感受一下古早味的浪漫方式。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮的石店子藝術文創老街近日又多了1條「記憶長巷」，以1個90歲阿公的初戀故事，拉扯出古早味的浪漫方式。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮藝術小鎮區內的「記憶長巷」其實是條「愛情巷」，還沒有伴的可以來尋夢，已經有伴的可以來重溫舊夢。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮的「記憶長巷」2人並肩走嫌窄，必須相擁而行，所以有「愛情巷」的別稱。（記者黃美珠攝）

駐地的藝術創作者以愛情喜氣，給有情人終成眷屬的祝福，在途中做了這樣1面裝置藝術。（記者黃美珠攝）

當年的東泰戲院，位在「記憶長巷」博愛路端。（記者黃美珠攝）

「記憶長巷」位於關西鎮博愛路端的入口處左側，當年原是有「關西郭台銘」之稱的首富兼漢學大師陳旺回祖厝。（記者黃美珠攝）

在地陶藝家賴傳莊利用空酒瓶等回收物，在「記憶長巷」內做的裝置藝術，配著牆上的詩句，讓人一想到「阿木伯」的世紀悲戀，有股也想來一杯的fu。（記者黃美珠攝）

國立關西高中美術老師張秉正（前）策劃，結合在地和駐地藝術創作者，一起打造這條「記憶長巷」，讓所有人一起來追尋各種可能的愛情。（記者黃美珠攝）