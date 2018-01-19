養樂多罐變吉他 大仁國小師生大合奏「多多琴」

大仁國小學童自製「多多琴」彈奏《小星星》，大呼有趣。（記者蔡淑媛攝）

2018-01-19 21:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕養樂多罐也能變吉他！大仁國小發揮巧思、廢物利用，將養樂多空罐變身成「多多琴」，加上竹筷、釣魚線就能調音彈奏，成本只要10塊錢，全校師生今天（19日）大合奏名曲《瑪莉有隻小綿羊》與《小星星》有模有樣，非常有趣。

大仁國小師生今天共同發表多多琴演奏會，在直笛隊伴奏下，全校師生手拿著自製的多多琴，就像吉他般彈奏，一起合奏《小星星》等曲目，音色清朗悅耳，每個人不但是小小音樂家，也是小科學家。

校長劉美芬說，校內開辦小小科學家課程，由退休主任邱克能授課，去年與學生一起廢物利用研發樂器，在養樂多罐的底部鑽洞，穿過大竹筷，綁上釣魚線，再拉緊固定，最後放上一段筷子當琴橋，接著再撥絃調音就大功告成，彈奏多多琴很簡單，就像彈吉他。

學童自製樂器，省錢、環保、動腦，成本只要10元，小朋友直說神奇、有趣。劉美芬說，現在全校師生都瘋多多琴，沒想到養樂多罐做小小改裝，就能變身樂器，彈出《小蜜蜂》、《小星星》，也推廣到各班級，每個小朋友都能DIY製作自己的專屬琴，成為小小製琴手和音樂家。

四年級的蕭宇婕說，學習多多琴很有趣，能彈奏簡單的曲子，不過，製作最困難的地方在調音，要用撥弦找出音準和定音，很難也很有成就感；王宇濬則說，把琴弦拉越緊，彈奏的聲音就越大聲，音也越準，真很好玩！還看到人用椰子殼製成第二代多多琴，也想要挑戰找出新器材！