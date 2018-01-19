擺攤相識激勵創業 5青年打造原住民美學餐館

5名花蓮青年經徒手設計，完成夢想中以原住民風格為題材的美學餐廳，還將小米與時鐘搭配成裝置藝術，充滿原民風味。（記者王峻祺攝）

2018-01-19 21:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮有群志同道合的5名青年，自路邊擺攤相識後，相約創業圓夢，歷時1年準備、遠赴新加坡取經，終於在市區頂下一間店面，經徒手設計，順利打造出以原住民風格為題材的美學餐廳，並主打西式原住民料理，開幕首日還邀部落耆老共享，盼讓部落料理美學躍上餐桌。

先在東大門夜市擺攤打響知名度的2名年輕老闆林孝勤、邱運強，秉持一股創業熱忱，無懼近年觀光景氣低迷，依舊堅持要讓「攤」變「店」，找了同樣有著開店夢想的雷啟伯、吳俊堃及張簡子煥等人一起創業。

充滿原住民美學風格的餐館，打破過去原住民風味餐燒烤、熱炒等刻板印象，試著將原民食材、香料融入西式餐點，在義大利麵中加入原民植物刺蔥，藉此提升外國麵條的香氣，讓味道多了一股來自山林的氣息。

邱運強說，光試菜就嘗試了上百種組合，就是想要找出最搭、最好的味道，為讓店裡充滿原民味，還運用大量原住民織品及漂流木，分別在餐廳大門、牆面擺上自然乾燥花材，並搭配小米、木製工藝品，展現原住民「豐收」及堅毅生命力的意涵。

他說，餐廳吧台及桌椅，也全由團隊耗時1年時間親自打造而成，除保留木頭的原面，也替桌椅注入滿滿的心血，讓餐廳每處角落，都能有屬於自己的故事。

身為太魯閣族的邱運強及阿美族的林孝勤，在餐館開幕首日，還特別邀約部落長者共享，期望讓耆老也能品嚐到結合原住民素材的西式餐點，體悟原民文化也能走出部落，用更多元的方式讓大眾看見原民藝術，感受舌尖上有著原民香料的美味。