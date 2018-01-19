竹縣與日少棒隊交流 小選手趁雨停空檔下場

新竹縣中日少棒國際交流賽，竹縣4支少棒隊與日本都城隊在中山國小展開熱烈賽事，先在大禮堂舉辦開球活動並大合影。（記者廖雪茹攝）

2018-01-19 15:08

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣中日少棒國際交流賽，在竹東鎮中山國小展開熱烈賽事，縣長邱鏡淳和宮崎縣都城少年野球團本部長星原透今天開球時，雙雙揮棒落空，引發哄堂大笑；小選手們利用雨停空檔，下場練球、比賽，充分發揮運動精神！

由中山國小、關西國小、上館國小及竹縣聯隊組成的4支少棒隊，與日本都城隊進行1天4場的比賽。少棒隊師生表示，日本隊奮戰拚搏的精神，令人印象深刻；藉由棒球聯誼賽的機會，讓他們學習日本隊的球技，並觀察日本教練如何訓練選手。

縣長邱鏡淳表示，縣府推展棒球運動在基層紮根，其中，中山國小少棒隊多次征戰全國賽事表現優異，106年更榮獲全國中信盃總冠軍。新竹縣中日棒球交流今年邁入第8個年頭，去年8月縣府補助中山國小少棒隊，前往宮崎縣進行交流賽，也受到日本友人的熱情招待，雙方約定每年12月或1月在台灣相聚。

今天在中山國小大禮堂的開球活動，由太鼓隊學生演出為比賽暖身；縣府準備椪柑、香蕉、茶葉及客家點心，招待遠道客人，並行銷新竹縣優質農產，希望兩國邦誼，從體育和農產雙管齊下。

都城少年野球團本部長星原透則肯定雙方的棒球聯誼，讓球員的球技精進，並打開國際視野。