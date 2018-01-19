蔡英文鼓勵分段念大學 不需「讀完書再就業」

2018-01-19 14:33

〔記者吳柏軒／台南報導〕台灣面臨少子化、大學學歷貶值，總統蔡英文今天面對全國158所大學校長，鼓勵高教應該做好人才養成，培育學生要更有彈性，甚至鼓勵大學生可先在學校讀2年取得副學士資格後就投入職場，等一段時間再回校，不用固守傳統「讀完書再就業」的觀念。

蔡英文今天參加107年全國大專校院校長會議，上台致詞表示，目前需重新定位大學與社會的關係，認為大學可在台灣轉型的過程中扮演重要角色，學校辦學是培植學生立足社會的素養與能力，非看老師可以教什麼。

蔡英文說，在快速社會的時代，培植學生應更有彈性，打造學生發展興趣、能力，開創與社會高度連結的教育模式，因此，高中職畢業生可先選擇直接工作、出國當志工等，一段時間後再進大學，而大學生也可以先讀2年書，先取得副學士投入職場，一段時間後再進大學，在大三、大四年級加強職場所需能力，換句話說，不須固守傳統「讀完書再就業」的觀念，學校跟職場的界線不用那麼清楚，每個人一生可以進出學校、職場很多次。

蔡英文也認為，面對少子化挑戰，大學也應找出優勢、辦出特色，不然投入再多資源，也無法永續經營，大學校長們須將有限資源做最有效運用，不看人情、不吃大鍋飯、不有私心，高教資源不應該齊頭式的均分。

另，蔡英文還說，過去高教資源分配過度集中在少數指標，特別是SCI、SSCI等論文點數，忽略教學、產業鏈結等面向，讓大學發展趨向高度同質化，因此，高教深耕計畫就是改變資源分配，讓教學、研究與服務並重，大學應該是人才養成、科技研發、推廣新觀念的基地，盼各校引領台灣走向改變。