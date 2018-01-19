潭子身障日托中心歲末圍爐 身障朋友創意走秀好開心

社口犂記餅行業者張煥俞延續父親大愛，每年發放紅包給信望愛學員，讓學員提前感受過年氣氛。（記者歐素美攝）

2018-01-19 14:12

〔記者歐素美／台中報導〕信望愛智能發展中心承辦的台中市潭子區身心障礙成人日間托育中心，今天舉辦歲末感恩聯歡會，身心障礙朋友巧扮F4、多啦A夢等創意走秀，並不忘行銷他們手作的各式手工皂產品，氣氛歡樂，社會局副局長陳坤皇則感謝信望愛25年來用心耕耘，持續照顧上萬名身心障礙者，以及藍天獅子會等愛心團體贊助。

歲末感恩聯歡會今天上午在潭子長青館舉行，社會局副局長陳坤皇代表市府出席與身心障礙朋友同樂，並代表頒獎給熱心捐款贊助或認購身心障礙學員手工皂禮盒的藍天獅子會、義愛文化培育協會等。

其中，知名的社口犂記餅店本店前負責人張汝洲，生前把信望愛的身心障礙學員當成自己孩子，每年歲末都發給學員每人500元紅包，雖於7年前去逝，但兒子張煥俞延續父親的愛心，每年仍持續在信望愛發放「張爺爺紅包」，讓身心障礙學員提前感受過年氣氛。

張煥俞目前也擔任信望愛的董事，他除發放200個紅包給信望愛學員，並指出，信望愛每年的經費支出約需5、6千萬元，自前年起經費即開始出現嚴重缺口，讓大家都承受很大的壓力，希望各界踴躍捐款，讓信望愛可以替身心障礙朋友做更多的事。

信望愛學員創意走秀，巧扮Ｆ4。（記者歐素美攝）

信望愛學員創意走秀，上演求婚記。（記者歐素美攝）

信望愛學員創意走秀，變身多啦A夢。（記者歐素美攝）