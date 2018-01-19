揭開屏菸神秘面紗 小學生驚呼「變形金剛好酷！」

歸來國小小學生參觀屏菸，對各式龐大的機具大感驚奇。（記者羅欣貞翻攝）

2018-01-19 14:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全區列入歷史建築的屏東菸葉廠，建於1936年，2002年關廠，總面積約3.94公頃，是台灣面積最大的菸業工廠，也是保存最完整菸業機具的地方。

從日治時期開始，屏菸一直是個戒備森嚴、高牆聳立的區域，連周邊社區學校也覺得神秘，屏菸於去年年底開放後，屏東文化處特別在今天（19日）安排鄰近的歸來國小全校115位師生參訪，一揭屏菸神秘的面紗。

歸來國小校長王錦裕表示，屏東菸葉廠雖然位於學校附近，但學校與社區居民都感到很陌生，學校過去一直推動走讀社區的戶外教學，這次終於有機會延伸到屏菸這個區域，未來也樂意與文化處共同合作活化。

文化處過去幾次開放民眾報名參觀菸廠的活動，是邀請老員工擔任導覽，這次的對象是歸來國小學童，文化處特別安排具有兒童教育經驗的老師們參與，除了菸廠廠區外，也讓孩子們參觀南風博物展以及藝術手作體驗。

歸來國小的孩子們首度進入菸廠，感到既新鮮又好奇，學生潘承裕表示，「裡面機器好像變形金剛，很酷！」；黃柏丞則說，這些製菸機具「像無敵鐵金剛」；鍾孟勳覺得「學校旁邊有一個秘密基地」；林宇萱認為，「雖然抽菸對健康不好，但是這個工廠讓我們認識香菸與菸葉的故事」；陳玟璇則說，「地方很大，很像迷宮」。

屏東文化處長吳錦發指出，菸業是屏北與美濃地區重要的常民記憶，屏菸廠區開放後，相關導覽活動民眾反映熱烈，這個議題還與屏東的日本移民村、菸農子弟小學、菸田菸樓生活、產業社會學、文化資產保存活化等跨領域相關，值得各界共同合作努力記錄下來。