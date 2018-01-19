「滴滴出行」今上路載客 目前僅限現金支付

2018-01-19 14:02

〔記者陳炳宏／台北報導〕中國最大叫車服務「滴滴出行」App正式在台灣北部上線，獲得滴滴出行授權的樂迪科技，下午將宣佈細節，據悉樂迪科技已取得在台使用滴滴出行的品牌商標和應用程式、獨家推廣滴滴平台。

身為叫車服務的媒合平台，樂迪科技表示，相關業務的推動將配合及遵守相關法令規定、提供更完善的保障；樂迪科技表示，會積極與各方溝通，並期待未來能尋找更多合作夥伴加入。

記者在中午前就發現「滴滴出行」在台北可以顯示附近車輛，但每次叫車都出現錯誤，直到過中午12點，總算可以叫車，在科技大樓門口測試叫車時，「滴滴出行」有時自己會抓到科技大樓地標，不過目前只接受跳錶收費。

上車前，「滴滴出行」App也提供其他行程需求，例如「不想交談」、「攜帶寵物」、「需要嬰兒座椅」、「行動不便」等。

「滴滴出行」自營司機陳先生表示，過去已經有安裝其他App，「滴滴出行」去年12月28日就開始找尋合作司機，並表示預計這個月會開通，陳先生說，今天早上接獲通知可以開始使用「滴滴出行」接客，不過到中午才接到第一單（記者這一單）。

陳先生表示，「滴滴出行」目前車資仍照錶收費，對司機而言仍免費使用，因為免費，所以試用看看，目前還提供加入司機與推薦其他司機有免費禮券，不過以後如果開始收費，還得考慮成效才能決定是否繼續使用。

陳先生說，其他車隊每個月都需要繳月租費，想省錢的司機，當然是會找免費APP使用，過去一年多經驗透過App叫車每天最多多2-3通，每個月可額外多幾千元收入。

不過由於陳先生首次使用，還不清楚操作流程，像給乘客評價功能，來不及給五星就消失了，看來有待加強司機教育訓練。