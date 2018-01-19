稻田裡舉辦休業式 崑濱伯指導小學生插秧

台南市環保局長林健三（左二）與小學生搞笑拿著稻秧放在頭頂像是戴了秧苗龐克頭。（記者楊金城攝）

2018-01-19 13:53

〔記者楊金城／台南報導〕下週四要放寒假了，今天是台南市小學106學年度第一學期的休業式，後壁無米樂稻米促進會為菁寮國小的孩子舉辦特別的稻田裡的休業式，這也是稻米小學堂的開學日，崑濱伯特別到場指導小學生下田插秧，認識家鄉稻米產業文化。

「春耕插秧，怎麼種、怎麼活，小朋友和來賓沒插秧經驗，這樣插秧算不錯了」剛開完左眼白內障手術的黃崑濱，看著大家拿秧苗的株數有的多、有的少，有的種的歪歪斜斜，還是鼓勵大家。

無米樂稻米促進會總幹事張美雪說，選在稻田裡舉行休業式，是讓小學生體會人生每個階段的結束都蘊含著下一段旅程的開始，孩子們親手種下今年一期稻作的秧苗，象徵新階段的學習與成長從此啟航，並了解家鄉稻米文化。

菁寮國小校長戴淑娟帶領學校金獅陣表演，在焚香祝禱，敬天謝地後，包括台南市環保局局長林健三、後壁區長魏文貴等人都挽起袖子、脫下鞋襪，捲起褲管，與學生一起和土地親近，踩在冷冰冰的水田裡插秧，體驗農夫的辛勞。

環保局支持插秧活動，捐贈的生廚餘有機肥在整地時就將這天然的肥料用在田裡，林健三還與小學生拿著稻秧放在頭頂像是戴了秧苗龐克頭，搞笑舉動讓現場氣氛歡樂。

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