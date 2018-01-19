北市三井倉庫遷移重組 8月試營運

位於台北市北門周邊的三井倉庫，已於西移51公尺處重組。（圖由台北市文化局提供）

2018-01-19 13:15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市北門旁的歷史建築「三井物產株式會社舊倉庫」 ，由台北市政府決定拆遷重組後，今天上午舉行上梁儀式，宣布88天後工程就會完工，由原址向西遷移51公尺，未來將作為服務基地使用，一樓提供旅客服務資訊、文史前導資訊站、二樓提供藝文展演空間及講座， 預計8月展試營運。

三井倉庫為1920年三井物產株式會社在台北設立總部後建造的倉庫，隨著北市府啟動西區門戶計畫，三井倉庫在文資會後決定移置保存，雖一度引起藝文界反彈，但市府仍決定斥資數千萬元，將三井倉庫解體，並於原基地往北門方向，在西移51公尺處重組。

文化局指出，三井倉庫由於長期閒置,屋頂及樓板幾乎都已腐壞塌陷,解體留存的舊木料情況也多屬不佳,扣除原損壞佚失的木料,僅約4分之1舊料可沿用，另4分之1則以修補、整料過程以大料改小料方式留用原則，磚料保存約7成，外牆紅磚全數以舊磚料回砌,以達到保存最大化，切割保存後的原山牆因灰漿老化黏結力堪截,功成身退做為未來展示重點，整體修復重組執行成果如預期,工程進度已達80％。

文化局表示，三井倉庫位於整體西區門戶的核心地帶,將打造成為西區門戶資訊及物流的服務基地,未來扮演述說西區周邊歷史發展與空間演變,並能串連周邊文化資產的前導資訊站,塑造出台北文化路徑,共同講述台北城內、城外故事的「記憶倉庫」及「info house」。

按照規劃，重組後的三井倉庫一、二樓空間將對外開放，一樓包含公共服務、旅客諮詢中心、文化資產前導資訊站，還會附設書店、餐飲等服務空間；二樓記憶倉庫的部分，則有藝文展示空間,提供部分空間作為藝文交流、文化展演、講座等活動。