小五生哭訴弄丟補習費 警察叔叔帶他重回現場…

小五生公園弄補習費，哭哭找警察叔叔⋯找回皮包破涕為笑，一旁得知經過「好氣又好笑」。（記者李容萍翻攝）

2018-01-19 12:41

〔記者李容萍／桃園報導〕就讀桃園市平鎮區某國小五年級的葉姓男童，昨天傍晚因將4000元的補習費弄丟，不敢回家，又怕去補習會被老師詢問，一把鼻涕一把眼淚的跑到平鎮警分局宋屋派出所報案，還好熱心的警察叔叔立即帶著葉童返回現場慢慢找尋，終於在一旁的公園內找到皮包，讓他破涕為笑。

宋屋派出所所長姚金寶表示，11歲葉姓男童昨天因要繳交寒假安親補習費用，帶著補習費4000元到校上課，中午放學便到超商買了午餐到平鎮區新勢公園內用餐，準備吃飽後就去安親班溫習功課，並繳交補習費。

葉童吃完午餐檢查隨身物品時，驚覺裝有補習費的皮包不見了，急著邊哭邊找尋皮包，折騰了一下午還是沒有找到，只好邊哭邊走到宋屋派出所求助，警員蔣群瑩看他哭哭心裡實在不捨，立即開車載著男童返回找尋，同時間葉童爸爸也接獲安親班電話表示葉沒來上課，也急忙跑到宋屋派出所準備報案，警方循著男童之前印象前往找尋，終於在超商外路邊找到錢包，回到派出所時男童父子相見，也讓父親鬆了口氣，感謝蔣員幫了大忙，也安慰兒子沒關係、「錢掉了再賺就好」。