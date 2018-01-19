馬公港日治時期陸軍棧橋 各界會勘確定保留

馬公港鄰近順承門，為日治時期陸軍棧道及金龍頭唯一小沙灘。（記者劉禹慶攝）

2018-01-19 12:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新近馬公港進行圍牆拆建清理工程，為12米聯外道路預做準備，由於日治時期陸軍棧橋及金龍頭僅存小沙灘，就位在工程範圍內，地方文史工作者疾呼保留，經澎湖縣政府文化局、高雄港務分公司馬公辦事處，工務處會勘確定保留。

根據澎湖文史工作者陳英俊老師調查，馬公港日治時期陸軍棧道，為日本明治38年動工興建，以澎湖玄武岩砌牆，雖未列入澎湖縣歷史建築，但極具保留意義；加上鄰近順承門前方一小片沙灘，為金龍頭現存唯一沙灘，更是許多老馬公人共同的回憶，但這些歷史記憶，卻差點因為道路工程毀於一旦。

由澎湖縣政府工務處規劃的聯外道路，由中正堂起，往南經天南鎖鑰，再向東至馬公市民族路出口，全長850公尺、寬12公尺，呈現ㄇ字型，包括公園、廣場、道路3部分，斥資1億元，已進入測量、規劃設計階段，預計今年5-6月發包，由於路線經過天南鎖鑰、順承門等古蹟，將邀集各單位、軍方及文資委員等廣徵各界意見。

至於日治時期陸軍棧橋工程，是高雄港務分公司馬公辦事處先行整理港區環境工程，接獲地方文史工作者反映後，立即會同文化局、工務處及文史工作者陳英俊老師等人，現場實地進行會勘，確定原有沙灘及日治時期陸軍棧道石砌牆，全部保留，並依原有模樣復原，未來道路設計也將繞道而行。