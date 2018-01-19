日本山形縣知事來訪 宜縣2月赴日出席聯合國觀光會議

日本山形縣知事吉村美榮子（左）與代理縣長陳金德（右）互換農特產品及紀念品。（記者林敬倫攝）

2018-01-19 11:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］日本山形縣知事吉村美榮子今率團訪問宜蘭縣政府，代理縣長陳金德親自接待，這是吉村美榮子第4度訪宜，雙方互換農特產品及紀念品，陳金德說，宜蘭縣跟山形縣已簽有農業、教育合作備忘錄，未來希望在觀光等各方面領域加強交流，今年2月也會派代表出席在山形縣舉辦的聯合國觀光會議。

宜蘭長年以來與日方互動頻繁，日治時代第一任宜蘭廳長西鄉菊次郎，其官邸改建為宜蘭設治紀念館，宜蘭河濱亦有西鄉菊次郎的紀念碑與小廣場，每年鹿兒島縣人士都會組團至宜蘭緬懷西鄉菊次郎；在員山鄉有當年神風特攻隊所留下的機堡群與神社，現址保留後積極發展觀光。另外，礁溪鄉也與和歌山縣白濱溫泉建立姐妹協會等。

宜蘭縣、山形縣的締盟源自台日觀光高峰會，104年由山形縣主辦，宜蘭縣政府率隊赴山形縣參加並吸取辦理經驗，隔年由宜蘭縣接棒辦理，吉村美榮子組團至宜蘭參加高峰會，並於同年與宜蘭縣簽署友好城市備忘錄，宣示加強雙邊觀光、教育、農業等交流，觀光方面強調文化活動交流、農業議題主為滋雅米（越光米）原種供應、栽培技術、加工及產地體驗等交流、教育方面則以教育旅行為主。

吉村美榮子今第4度率團訪問宜蘭，與陳金德互相交換農特產品及紀念品；陳金德表示，山形縣今年派代表團來到宜蘭參與礁溪溫泉季，穿著的服裝或表演內容都很值得宜縣參考、學習，未來希望2縣人民與政府間，能加強交流、合作的關係。

吉村美榮子表示，宜縣跟山形縣在地理環境、美食、文化及傳統等方面，有很多共通點，很高興能有機會互相交流，也很感謝陳金德願派代表出席今年2月在山形縣舉辦的聯合國觀光會議，在此表達深切的謝意。