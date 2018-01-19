美麗華高球場爆勞資爭議 工會發動罷工

美麗華高爾夫球場年初爆勞資爭議，工會30多人今凌晨發動罷工，在球場出入口發起罷工糾察線。（美麗華工會提供）

2018-01-19 11:45

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新北市林口區的美麗華高爾夫球場，曾舉辦「裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」知名球賽，資方卻以經營困難為由，無預警資遣18名員工，其中更包括多位工會成員，有打壓工會會員之嫌，經與資方多次協商未果，美麗華企業工會今凌晨發動罷工，30多名員工在球場門口拉起罷工糾察線。

美麗華企業工會理事長黃文正表示，勞基法修法後的隔日（11日），球場場務部員工等18人突然被告知資遣，甚至當天就被要求離開球場不得再進入，18名遭資遣員工裡，有15人是工會成員，質疑公司打壓工會。雖然本周一已開過勞資協調會，但公司態度強硬，堅持不退讓。

黃文正說，工會經過臨時會員大會決議，高達7成會員贊成無限期罷工，要求球場發放1.5個月年終獎金，並就工會成員調薪3%、未經工會同意禁止人力外包，若公司仍不願意同意，工會將無限期罷工。

美麗華高爾夫球場孫姓副總表示，工會的「罷工糾察線」將球場出入口封死，他批工會30餘人高喊罷工，卻成上百名員工無法進出上班，讓球場宛如「孤島」，後續將尋求法律途徑。