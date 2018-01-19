歲末寒冬送暖 張廖萬堅號召企業做愛心

立委張廖萬堅（右5）邀集愛心企業，募集物資一同做愛心，共同舉辦送暖活動。（記者黃鐘山攝）

2018-01-19 11:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕歲末寒冬送暖，立委張廖萬堅關懷弱勢家庭學童，邀集愛心企業一同做愛心，共募集白米、麥片、麵茶、罐頭和泡麵等1200份物資，19日至22日在西屯、南屯3服務處進行發放，讓經濟弱勢邊緣戶學童，能夠感受到社會溫暖。

張廖萬堅表示，學校裡部分弱勢家庭因為特殊因素，不符中低收入戶補助資格，無法領取補助金和社服單位所提供物資，避免這些孩子生活陷入困境。近幾年舉辦送暖活動，由學校提供繳不起營養午餐費的孩童人數，請他們前來服務處領取物資，讓這群需要被關心的孩子，都能夠感受到社會的愛心。

他又說，今年募集到白米、麥片、麵茶、罐頭和泡麵等多項物資，共計1200份，自19日至22日每天上午8點至晚上8點，在西屯、南屯3服務處進行發放。另也委請青壯輩知名書家王振邦老師書寫「吉慶福旺」，配合愛心送暖活動，提前印製春聯分送，希望讓弱勢家庭也能歡喜過新年。

張廖萬堅說，年終愛心送暖活動，扣除選舉年停辦一次，今年已邁入第8年，感謝愛心企業和逢福里長張文平的響應，張里長並請環保志工協助發放。期盼能有更多社會團體或企業的力量，付出愛心為社會帶來更多正面的力量與溫暖，讓更多貧困跟弱勢家庭，能夠得到真正的幫助。