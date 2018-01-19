台北燈節攏黑幕？ 陳景峻：保證辦得不比去年差

2018-01-19 11:42

〔記者黃建豪／台北報導〕距離台北燈節舉辦不到40天，但台北市政府因前觀傳局長簡余晏離職、得標廠商合約爭議，燈節進度堪憂。市長柯文哲已下令副市長陳景峻全權負責，但近日有媒體影射陳景峻圖利廠商，讓陳景峻上午再次出面，駁斥報導內容皆為子虛烏有，已嚴重打擊市府士氣並傷害他個人聲譽。但陳也承諾，燈節進度目前沒有問題，今年燈節將辦得不比去年差。

「風傳媒」報導指稱，台北燈節今年的得標廠商槮凌公司，被陳景峻與北市觀傳局要求，必須在標案的合作廠商中，加入與綠營政界合作密切的表演團體「紙風車」，且得從4500萬元的標案中，切包1000萬元給紙風車。

對此，陳景峻痛斥「一派胡言」，陳聲明，槮凌公司當初在標台北燈節時，已和紙風車簽有合作意向書，原本就說好，燈節遊行的部分，切包由紙風車負責，但後來雙方鬧翻，槮凌還拜託他處理，他則為此去求紙紙風車幫忙，這是槮凌提出的同意書中可以證明的，因此報導內容完全是子虛烏有。

陳景峻痛斥，因為這篇不實報導，已影響整個觀傳局的士氣，現在距離台北燈節舉辦剩不到40天，觀傳局負責的科室，全科只有9個人在辦理燈節遊行， 若因媒體不實報導，沒有查證，整個工作士氣會有問題。

陳景峻也說，燈節進展到目前都沒問題，該做的行政程序已經在做，且北市文化局、原委會、兵役局、民政局、客委會等府內能動員的資源都一同投入，每天都針對燈節遊行開會，因台北燈節是相當大的活動，還獲得國際的肯定，尤其去年在西門町舉辦的成功，預期今年將有眾多國際觀光客跟旅行社指定要參加燈節行程，所以府內上下會為燈節全力打拚，讓今年燈節不會比去年差，相信台北市府有這個能耐辦得非常好。

此外，「上報」報導指出，市府顧問蔡璧如已介入燈節，甚至安排槮凌公司負責人汪俊廷與柯文哲直接碰面一事。市府發言人劉奕霆僅聲明，雙方的會面並非由蔡璧如邀約，並沒有這樣的事情，那天不是主動邀約。