給狗狗吃的肉泥竟摻菸蒂！ 業者瞎扯回應讓飼主震怒

2018-01-19 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕1女飼主本月初網購給寵物狗吃的牛羊肉泥，竟發現肉泥中摻有菸蒂。飼主在向業者反應後，業者竟回「菸蒂沒有毒」，讓飼主憤怒上網爆料。

1女飼主在《爆料公社》爆料，她在1月5日購買給寵物狗食用的牛羊肉泥中，竟發現肉泥摻有菸蒂。飼主表示，「請問煙蒂是應該出現在要給狗狗吃的肉泥裡嗎？」。飼主稱，業者以1公斤50到60元的價格販售肉泥，「是沒很貴沒錯」，自己也未在價格上有任何意見，「只希望肉品是新鮮乾淨的」，如今竟有菸蒂出現在肉泥裡，「我是不是可以合理懷疑（肉泥）裡面都有煙灰！」。

飼主詢問業者，表示擔心自己的狗中毒，業者卻回應「濾嘴沒有毒，沒有焦油尼古丁，而且不會中毒」，又繼續解釋「焦油尼古丁是燃燒的菸葉才有，濾嘴只有殘存一點，所以狗很聰明沒吃因為沒味道」，雖然也承認菸蒂「很噁心」。

飼主則回應業者，菸蒂是她自己發現的，「我的狗沒吃是因為還沒餵」，並質疑菸蒂一定會殘留尼古丁焦油，「而且菸蒂無法分解」，也憤怒問「所以狗吃到沒事嗎？！」。

網友們也回應：「濾嘴沒有毒這種話也說得出來」、「狗狗吃的就不是東西？」、「怎麼賣方不自已吃看看?說什麼鬼話啊？誇張！」、「濾嘴拌飯看你要不要吃」、「濾嘴沒有毒，有毒的已經化在肉泥裡面了」。