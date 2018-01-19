學測大考下週登場 新竹市府開學測專車！

107學年度大學學測下週26，27日登場，新竹市政府嘉惠考生，推出學測專車，鼓勵考生搭乘，節省時間。（記者洪美秀攝）

2018-01-19 11:18

【記者洪美秀/新竹報導】107年度大學學科能力測驗下週26、27日登場，新竹市政府交通處推出學測專車。市府協調新竹客運切合考生通勤需求，讓搭乘火車考生能經由公車轉乘抵達新竹高中、建功高中等考場，將機動加開藍線1區班次，讓考生安心應考，不必煩惱交通問題。

大學學測為高中應屆畢業生進大學前重要一役，107年度學測1月26、27日登場，新竹市有三個考場，市府考量部分考生搭乘火車通勤，有公車轉乘需求，為不讓交通成為考生的煩惱，與新竹客運協調加開公車班次，使考生搭乘公車即可順利、安全抵達考場。

市府交通處長倪茂榮表示，新竹市設有三個大學學測考場，分別為新竹女中、新竹中學及建功高中，新竹女中鄰近新竹車站，考生搭乘火車到新竹車站後，可步行前往；新竹高中及建功高中需到民族路市區公車總站搭乘藍線1區，前往新竹高中考場學生可在「新竹高中站」下車，前往建功高中考場學生則可在「清華大學站」下車，步行5至7分鐘可抵達考場。

藍線1區原訂班表約為10分鐘1班車，學測當天上午7點到9點，為避免仍有學生搭不上車情形，市府協調新竹客運視搭乘狀況機動加開班車。市府也會派員到現場監控，如人潮過多，將請新竹客運立即加開班車，以疏解人潮。公車收費比照一般公車，全票15元，持有竹苗認同卡票價12元。

考生對搭乘市區公車前往考場如有疑問，可電洽：03-521-6121轉476或新竹客運：03-522-5151轉128查詢。