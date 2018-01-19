美式賣場1.4萬「海軍椅」…沒想到背景大有來頭

2018-01-19 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕知名美式賣場好市多（Costco）日前推出義美厚奶茶、草莓蛋糕，甚至精品BURBERRY的經典女中長版風衣，引起大量民眾搶購一空；今天有位網友分享一張照片，這張照片的產品為「海軍椅」，因價位高昂而引起許多網友討論，許多人好奇這張椅子究竟有何特別的來歷背景，沒想到po文下方有網友竟說回說「這價格算便宜了」，仔細一算，相較台灣代理商官網售價2萬3100元，將可省下新台幣9101元。

綜合媒體報導，今網友於臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」社團po文，稱於賣場內發現一張要價1萬3999元的椅子，因此引起大量網友討論、好奇這張椅子的來歷。

綜合媒體報導，根據海軍椅的商品介紹，是由美國家具品牌Emeco所製作，曾於二戰時期被美國海軍潛艦使用，因美國政府機關指定使用而聲名大噪，但隨著二戰結束，該公司進行品牌的轉型，從潛艦、公務員的辦公室，轉戰於時尚界，現今為高價位的名牌椅子。

綜合媒體報導，此張海軍椅為鋁合金製造、重量輕、防水、防鏽、防海水腐蝕，甚至號稱「可以承受魚雷的轟炸」，這些特殊的功效，臉書上的網友看到Po文後反應兩極，紛紛回應，「很便宜啦，魚雷毀不了的經典椅才賣1萬多元」、「天阿！這可是正版經典設計海軍椅耶」、「貴得太離譜了」、還有網友搞笑回覆「可是冬天坐這張椅子好像很冷耶...」