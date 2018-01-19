高雄市南北兩大爛路 重新刨鋪

中安路全線刨鋪順利完工。（翻攝賴瑞隆臉書）

2018-01-19 11:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爛路惹民怨，高雄市南北兩大爛路：中安路與鳳仁路，因路面龜裂、坑洞，養工處重新刨鋪，目前中安路已經完工，鳳仁路則預計農曆年前完工。

中安路是連結前鎮、小港的重要道路，上下班尖峰時段的車流量大，且貨櫃車、連結車等大型重車頻繁往返，造成路面龜裂、車轍嚴重。

中安路位於中山四路至紅毛港路段，先於去年9月重鋪完工，中安路位於紅毛港路至高鳳路段，也於近日正式完工，有效提升道路平坦度及安全性。

立委賴瑞隆肯定高市工務局的努力，讓中安路全線刨鋪順利完工。

但有民眾質疑，中安、高鳳路剛重新刨鋪，路口又開始挖了？對此，工務局解釋是因路口有水利局的工程進行中，刨舖前已與水利局協調，路口暫不刨舖，等水利局工程完工後，再由水利局刨舖，並無重複挖掘。

至於仁武區的鳳仁路，是仁武區主要幹道，每天車流量大，導致路面龜裂、坑洞、車轍及毀損等情形，民眾常於1999專線反映路況不佳。

市府專案籌措4千萬元經費，包括永宏巷、水管路、鳳仁路南下車道等路段，陸續於去年完工，為了讓仁大工業區連接國道1號的路面平順，去年12月繼續改善鳳仁路北上車道，市長陳菊前往巡視時，要求工務局於今年農曆年前完工。