歲末送雞湯持續16年 3000獨老心暖暖

2018-01-19 11:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東基督教醫院和7-ELEVEN主辦的「雞湯送暖、天使傳愛」獨居長者歲末關懷活動，今天（19日）起至25日為屏東縣3018位獨居長者宅配雞湯。今上午舉辦雞湯送暖起跑儀式，屏東縣長潘孟安、屏基院長余廣亮、7-ELEVEN高屏區副部長丁國泰以及各協力單位代表，齊聚屏市和平公園，一起騎上單車分送雞湯。

邁入第16年的「雞湯送暖、天使傳愛」關懷獨居長者活動，要在一週內將3018份雞湯一一送到長者手裡是份艱鉅的任務，尤其在原住民鄉及恆春半島，村與村之間就相距好幾公里。在此次配送工作中，7-ELEVEN發揮物流優勢，將雞湯先配送至各鄉鎮社區據點，再由屏東縣政府整合各鄉鎮公所、中華郵政屏東郵局動員志工加入做好事的行列，挨家挨戶地將雞湯送到老人家手中傳遞溫暖。而經費的籌措更是巨大的挑戰，幸而社會各界的愛心不竭，今年除了7-ELEVEN「把愛找回來」零錢捐的善款外，更在各慈善、醫事團體及小額捐款者的愛心支持下達成募款目標。

屏東縣長潘孟安、7-ELEVEN 屏基門市店經理王心香與屏基院長余廣亮帶著雞湯來到住在屏東市，88歲喪偶獨居的買玉珠阿嬤家探視，今年過年是阿嬤最難過的一年，原本允諾退休後陪伴照顧他的長子，不料在去年11月因病猝逝，白髮人送黑髮人最是痛苦。雖然有高血壓、心臟病、右膝關節置換、暈眩、跌倒等病史，買阿嬤平時仍積極參加教會活動，每週三及週五會到教會參加松年課程，周日做禮拜，所以阿嬤保有良好的溝通表達能力，認知與理解功能也正常。

目前買阿嬤家中不僅有裝設杏林守護天使緊急救援通報系統，並且由屏東基督教醫院提供居家服務，每週一至週五還有椰子園老人養護之家的送餐服務，落實屏東縣長潘孟安的「安居大社區」在地安老照顧政策。