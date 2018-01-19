政府騙人?全教總質疑7成年改節省經費未進入退撫基金

2018-01-19 10:38

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會今天召開記者會抨擊，政府承諾將年金改革節省經費全數倒入退撫基金，以延續退撫基金的壽命，然而教育部新出爐的「公立學校退休教職員一次退休金與養老給付優惠存款辦法草案」，不僅刻意降低計算基準，也刻意減少適用人數，讓倒入退撫基金的經費大幅縮水，具有舊年資11萬名公教人員的優存金額將不會被列入計算，若以餘命82歲計算，等於近3千億元、原本該倒入退撫基金的節省經費「消失不見」，嚴重欺騙支持年改的公教人員。

法商中心執行長林金財表示，公教年金改革起源於退撫基金嚴重不足，政府承諾改革節省經費倒入公教退撫基金中，以延續退撫基金的年限，並減少年輕世代的負擔，此項承諾是許多公教人員支持年金改革的重要因素，對於所謂的「改革節省經費全數倒入」，各界認知都是：（改革前應支出金額）－（改革後實際支出金額）＝節省金額，全數倒入。

林金財表示，簡單說，年金改革是為了世代互助，不是讓政府佔便宜，所以在新法中具體明訂：「退休公務人員退休所得依第36條至第38條規定扣減後，各級政府每年所節省之退撫經費支出，應全數挹注退撫基金，不得挪作他用。」

張旭政抨擊，魔鬼藏在細節中，依教育部公告的「公立學校退休教職員一次退休金與養老給付優惠存款辦法草案」，在第4條的附表將辦理優惠存款金額的基準大幅降低，導致「可節省經費大幅縮水」。以一位具有4.5年舊制年資，107年8月1日退休的老師為例，原規定可存月數為13個月本俸，金額為629395元，每月18％利息為9441元；依草案規定，只能存4個月本俸，金額為193660元，每月18％利息為2905元，每月相差6536元，一年少倒入78432元，等於節省經費的70％不會倒入退撫基金。

林金財表示，不僅如此，草案第17條規定挹注退撫基金的計算方式，第2款明定僅有辦理優惠存款人員才列入改革節省經費之計算，由於新法有天花板之上限，將上優惠存款2年後歸零，所以107年7月1日以後退休之公教人員，絕大部分都不會辦理優惠存款。

如此一來，約有11萬（每年16000人乘以7年）名具有舊年資公教人員的優存金額不會被列入計算，若以餘命82歲計算，等於近3千億本該倒入退撫基金的節省經費消失不見。

張旭政表示，年改的給付減少、退休延後、節省的年改經費又倒入，大家原本期待基金可以因此永續，這也是全教總支持改革的一個很重要的因素，但這項美意、政府的承諾，卻在一個辦法中完全破功，不僅計算基準刻意降低，也刻意排除適用人員，讓改革節省經費大幅縮水，這是政府的承諾落空，這是算計用盡的故意卸責，政府必須「說清楚、講明白」，是否刻意減少倒入經費？是否故意卸除政府的責任？現在還是草案，呼籲政府懸崖勒馬。