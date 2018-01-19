中國7歲童當送貨工 李家同：這是進步驚人國家？

2018-01-19 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕學者李家同近日在臉書提到，有位台灣學生近期在網路稱中國進步驚人，與此同時，中國卻出現7歲男童在當送貨工人，他指出，「希望國人知道我們國家比中國進步得多，因為我們的社會是相當關心弱勢者的。」

李家同在臉書發表一篇網誌「這是一個進步驚人的國家嗎？」，文章指出，中國這名7歲男童因家庭變故，最後小小年紀就成了送貨工人，相關照片在網路瘋傳，引起很多人對中國這個社會的強烈不滿。

李家同表示，他一直在教很多家庭變故的孩子，「任何一個國家總會有這種小孩子，好的政府會立刻照顧這些孩子，使他們有一個好的成長環境。如果這個孩子身在台灣，也遭遇到不幸，社會處會將他妥善地安置。」

他說，可以想像中國這名7歲男童可能一直沒有身分證，也無法受到教育，「問題是，中國的政府官員根本早就知道這類事情，但是他們向來是對窮人漠不關心的。」

李家同提到，最近看了很多中國經濟學家說，這種漠不關心導致中國經濟的快速發展；「意思是說，當年的共產黨是關心窮人的，所以國家很窮。現在不關心窮人了，國家就富了起來。」

李家同表示，中國確實是富有國家，多少富有的年輕人在打馬球，但卻沒能力照顧這個7歲男童，「希望國人知道我們國家比中國進步得多，因為我們的社會是相當關心弱勢者的。當然也許做得還不夠，可是總比中國好得多。」

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李家同臉書