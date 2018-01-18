體驗古寧頭戰役! 小金門「步槍模擬射擊館」28日開幕

金門烈嶼鄉「后麟營區步槍模擬射擊館」即將開放，館內巷戰地點就是曾經真的發生戰爭的古寧頭聚落。（記者吳正庭攝）

2018-01-18 23:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門烈嶼鄉「后麟營區步槍模擬射擊館」即將於28日對外開放，射擊館內除25公尺、75公尺歸零射擊靶，虛擬實戰的場景，是以曾經發生古寧頭戰役的「北山指揮所」作為巷戰模擬場，逼真的場景與接近實重的槍枝，令人覺得穿梭煙硝砲火、身歷其境。烈嶼鄉長洪成發強調，要讓這座由中科院研發、全國第1座比照國軍射擊訓練等級設備的步槍模擬射擊館，為小金門觀光再添新利器。

縣府觀光處表示，步槍模擬射擊設備是縣府2014年委由中科院研發購置，提供12組雷射步槍，外觀及重量與真實步槍相仿，發射等基本操作也與實槍類似，體驗者能感受到與實際槍枝射擊時的後座力。

參與體驗者，換上軍服拍攝戰績證書上的照片，由教官進行射擊要領說明，即可進入「備戰位置」。

后麟營區原為軍方補給連，軍方於2015年間停止駐用，現仍保有大型建物3棟及軍製標誌識別，早期應有後勤部隊、醫療部隊進駐。

洪成發今天親往驗收，他說，為使小金門（烈嶼鄉）與金門本島景點有所區隔，鄉公所爭取將射擊館設在小金門；經交通部補助經費1500多萬元，歷時一年改造完成。

該館依使用者付費原則，預定28日對外開放，入場門票350元、金門縣民100元、12人以上團體優惠價250元。