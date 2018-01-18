醫病》高市到院前心電圖 5年搶救了153人

2018-01-18 23:17

〔記者方志賢／高雄報導〕38歲莊先生連續熬夜應酬喝酒52天後，突發心肌梗塞，打119求救，成功救回一命，高雄市5年多來經救護車上到院前心電圖機，已搶救153名心肌梗塞病患。

明天是「119台灣心肌梗塞日」，高雄榮總今舉辦心肌梗塞衛教記者會。高榮院長劉俊鵬表示，5年多前該院推動在救護車上設置心電圖機，並結合「定心布」使用，縮短病患到院後打通血管的時間，並大幅降低死亡率。

高雄市消防局副局長伍光彥說，高雄市是全台第一個在救護車設置到院前心電圖機，高雄市有50個分隊，已有43個分隊配備，5年來經由救護車上到院前心電圖機，成功搶救153名心肌梗塞的病患，高雄市也是國內唯一執行心肌梗塞線上指導雙重抗血小板用藥的城市，成功搶救5例。

高榮重症醫學部主任黃偉春表示，心肌梗塞有5大救命關鍵，分別是盡早發現、救護車送醫、救護車上施作心電圖、服用抗血小板藥物、送至適當醫院、盡早啟動心導管團隊。

活動也邀莊先生現身說法，他表示因從事菜販工作，經常與餐飲業者應酬，去年3月他連續52天應酬喝酒，每天熬夜到天明，某日清晨7點要外出工作，突感如針刺的椎心之痛，趕緊打119。

消防分隊獲報趕到，立即用「定心布」快速安置心電圖，並利用到院前心電圖機，將心電圖傳給後送醫院的醫師，經判讀是心肌梗塞，立即啟動後續心導管團隊作業。

莊男一度喪失意識，經AED電擊，恢復意識，後送到醫院後，僅花48分鐘完成心導管手術，術後第8天康復出院，今他切蛋糕慶重生並感謝消防局及醫療團隊救他一命。

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