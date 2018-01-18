墾丁向黃狂蟻宣戰 4區240誘餌盼滅「超級群落」

黃狂蟻較喜歡到高處覓食，林宗岐團隊今年特別加強放置樹上的餌盤。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-01-18 22:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園豐富陸蟹資源，這2年受到外來種黃狂蟻威脅，砂島、港口等區域情況嚴重，墾管處今年正式委託彰師大林宗岐團隊進行防治，每2個月在4個區域放置240個誘餌，希望消滅黃狂蟻的「超級群落」。

根據墾管處資料，黃狂蟻的「超級群落（supercolony）」，指的是來自不同巢穴、多蟻后的工蟻群沒有互相攻擊行為，而能增加工蟻的密度、強化競爭能力，族群會快速增長到極高密度，容易對生態環境造成衝擊，而黃狂蟻在墾丁地區疑似已經出現恐怖的超級群落。

為了全力消滅黃狂蟻超級群落，墾管處保育課及林宗岐團隊選定墾丁砂島、香蕉灣湧泉、海岸及滿州港口地區，各放置60個特製誘餌，每個奇數月重新評估放置地點，偶數月則進行研究監測。

墾管處處長劉培東指出，由於地面誘餌盤仍會吸引其他生物及蟻類，唯有黃狂蟻較喜歡到高處覓食，林宗岐團隊今年特別加強放置樹上的餌盤，3、4月間將舉辦志工培訓活動，與當地社區居民共同投入防治工作，透過全民力量共同滅蟻護蟹。

黃狂蟻學名「長腳捷山蟻」，名列「世界百大最嚴重入侵蟻種」前5名，源於非洲西部，工蟻身長約0.6至0.8公分，體呈黃褐色，移動快速且有長腳，百年前就隨著植栽進入台灣，除了傷害恆春半島陸蟹生態，在台中高美溼地也有同樣問題。

墾管處根據陸蟹專家劉烘昌及林宗岐團隊研究，發現陸蟹的棲地和活動路線是黃狂蟻喜歡的環境，牠們噴出蟻酸造成陸蟹瞎眼無法覓食餓死再啃噬其屍體，聖誕島原生紅色陸蟹受害最慘時，甚至有1/3被黃狂蟻消滅，當地目前採用含微量芬普尼的餌劑以直升機噴灑，與墾丁利用螞蟻帶回餌食內部突破方式不同。

墾管處保育課從104年接獲墾丁地區出現黃狂蟻族群，這幾年國家公園三大棲地沒有明顯改變，持續進行的防「路殺」活動雖有成效，但學者106年度後卻發現陸蟹數量明顯萎縮，甚至不需過馬路釋卵的種類也減少，雖無法確認陸蟹銳減與黃狂蟻有直接關係，但初步認定是影響陸蟹生存的原因之一。