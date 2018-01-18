肉包包乾爹出面道歉 LINE對話公開超露骨

2018-01-18 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕知名實況主「肉包包」激戰乾爹的網亂事件至今討論度居高不下，就在今天，乾爹透過另名實況主「蛋餅薇涵」的直播，公開兩人的對話紀錄，並且表示自己對不起兩個人，一個是女方男友，另一個就是自己的女友。他也坦承，和「肉包包」發生關係的那段期間，自己正與女友處於復合的狀態。

「肉包包」的乾爹在18日晚間，call in到「蛋餅薇涵」的直播發聲，秀出與「肉包包」兩人的LINE對話，內容可見兩人態度極其曖昧，諸如「我知道你會很想我」、「我今天讓你更想我了」等等，乾爹還直接性暗示「肉體接觸最實際」、「我洗好了，妳要來吃我嗎」，女方則回應「我覺得…你一定會……把我弄得很慘。」男方還透露兩人私底下會講電話，「感覺就跟男女朋友沒兩樣」。

針對「肉包包」說自己被硬上，乾爹表示，全是女方主動挑逗，「我進房間，因為她那個來，我看了2個小時電視，是她用手指搓我，後來越靠越近就開始親了。」他還赤裸公開兩人相約開房的訊息內容，完事後乾爹傳「你在我身上搖，真的好騷好喜歡」，女方回應說：「我知道你會很想我，我今天讓你更想我了」。

公開完整對話的同時，乾爹公開道歉，他覺得自己在這次事件最對不起兩個人，一個就是「肉包包」男友，另一個就是當時處於復合狀態的女友，並坦承自己與女方都有問題。