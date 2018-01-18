市長夫人寒冬送暖發物資 環局毒化物處理科的他被點名到場…

市長夫人廖婉如（左一）、社會局長呂建德（左二）和民代一同於寒冬送暖發物資給平安戶。（記者廖耀東攝）

2018-01-18 22:36

〔記者廖耀東／台中報導〕台中市長林佳龍的夫人廖婉如，今（18日）到南區恩友中心代表市府和社會局長呂建德、南區區長鍾正光一同發送防寒外套和物資（生米、麥片和麵條）給50位平安戶（弱勢民眾）。雖然代表市長到場，現場卻多邀一位環保局人員，他就是廖婉如特別指名要到場的官員--環保局環境衛生毒化物處理科林華彬。

林華彬，現職為台中市環保局環境衛生毒化物處理科長。為何一個毒化物處理科科長會被市長夫人點名到恩友中心「待命」？引發眾人好奇。

原來，林華彬三年前職務是清潔隊隊長，曾代表環保局南屯分隊贈送愛心農場的青菜給恩友中心加菜，結起這一段緣份。之後，本著愛心，號召隊上成員一同募款做愛心，把大大小小的愛心，募成一筆一筆的款項，定期把這些款項，買物資捐給恩友中心的貧寒戶。這些大大小小的舉動，讓市長夫人廖婉如代表前來捐物資時，特別商請他「現場待命」打點這一切聯繫事務，讓這樁美意更佳完善！

105年起，林華彬和清潔隊員每月均捐贈一萬至兩萬元不等的款項，轉任毒化物處理科長後，仍陸陸續續捐贈近四十萬的款項，全是靠著過去和清潔隊員累積的革命情感和愛心募集而來。他不但是捐錢捐物資，還發動其他教會人員的力量，幫助這些貧寒戶和街友上課聽道理。上課後的弱勢民眾，不但體認到人生的真締，還反而穿起愛心志工的背心，來幫助其他更需要幫助的弱勢族群，這樣的感動，讓林華彬久久不能自已！

如市長夫人廖婉如發送物資前致詞所示，「每年寒冬時節回到恩友中心發放物資，就是希望提醒自己，社會上還有許多民眾需要幫助、還有許多要做的事，市府還可以做更多、更符合大家的需要。」但做再多，似乎永遠都不夠，永遠有一群需要關心的貧寒戶等待援助。林華彬的初衷，除了幫助他們站起來，也讓他們開始站起來幫助後面更弱勢的族群，因為這一句話「施比受更加有福」，他們反而學習珍惜當下！這就是為何市長夫人點名林華彬要到場待命的原因。

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