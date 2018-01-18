嘉市雨水下水道施工近8個月惹民怨

2018-01-18 22:29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府在民族路自西門街到西榮街段施作「民生北路民族路雨水下水道工程」，原定去年底完工的工期延誤，延長到本月底，民族路兩側早餐店、印章店業者跟市議員王美惠陳情說，政府施作公共工程願意配合，但工程一延再延，導致客人不上門，早餐店一天可少賺1000元，希望工程能盡快完工。

市工務處長李建賢回應，雨水下水道是為了解決西榮街長年淹水問題；去年5月下旬動工到12月，有90天都在等電信業者、台電等管線單位遷線，以往作法是會提早通知台電等管線單位，請他們提出遷線計畫，再讓工程承包商配合在遷線後施工，但管線單位常更改原定的期程，將擬定管線單位配合公共工程施工作業要點，依延期施工一天成本開罰改善。

民族新榮路口的早餐店業者說，因為修路店門口無法停車，生意至少掉一半，每天少賺1000元；租賃學產地為店面的印章店業者說，沒生意租金還是照繳，只要每天少兩、三個客人，影響就很大，雖因此營業稅可以退100多元，但太沒誠意。

「希望市府盡快完工。」涼麵店潘姓老闆說，願意配合政府施做公共工程，也希望市府體恤百姓做生意，請包商加派人手、盡早完工；王美惠建議，民族路是主要幹道、車流大，市府應透過分段施作或請包商加派人手加快工程速度