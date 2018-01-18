高市今年最嚴重空污 將持續至下週一

高市今空污嚴重，是今年以來最嚴重。（記者陳文嬋攝）

2018-01-18 22:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今空氣品質幾乎全「紅害」，尤以前金站AQI逼近「紫爆」，創下今年最嚴重污染，環保局首度強制台電興達電廠燃煤機組擴大降載3成，並要求空污大戶4家國營事業停止吹灰、運煤作業，環局預估將持續至下週一，提醒民眾注意防範。

高市今因微弱東北風環境下，又處於中央山脈背風側弱風區，造成大氣擴散不佳，降雨不明顯但濕度高，境內污染物持續累積，造成空氣品質惡化，12個測站僅美濃站是橘色提醒，其餘測站AQI達「紅害」，尤以前金站有184，逼近「紫爆」200，是今年以來最嚴重污染。

環保局長蔡孟裕今坐鎮指揮，市府以身作則要求公共工程停止路面刨除工程，另協調各工程單位，儘可能停工或停止作業，並首度要求台電興達電廠燃煤機組降載3分之1，另要求大林電廠試俥運轉的1、2號機，暫時停止試俥運轉。

環保局除了要求前20大工廠及汽電共生廠降載、減排，更首度要求空污大戶中油、中鋼、台塑、台電4家國營事業，停止鍋爐吹灰、運煤等作業，另請中鋼將已經停爐歲修的燒結工廠及相關製程，均暫停起爐、起機，高污染的濕式煉焦爐作業，至少降載2成以上。

值得一提的是，環局要求中油公司通令各廠區暫時停止鍋爐吹灰作業，至於目前已故障搶修的四輕，都一律暫停起爐、起機作業，以減少污染排放，另中油高雄煉油廠暫停所有拆除工作，以減少空氣污染。