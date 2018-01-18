醫病》男大生高血壓不理 3年後腎衰竭須洗腎

2018-01-18 22:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名大四男學生3年前入學健檢發現高血壓，自認年輕未持續就醫吃藥也沒量血壓，上週寒流來襲時呼吸喘、嘔吐送醫，血壓高達200mmHg，已經肺積水、尿毒症恐命危，嚴重腎衰竭得洗腎，醫師提醒中老年人要注意高血壓，年輕人也不能輕忽。

中山醫學大學附醫院腎臟科主任張浤榮指出，高血壓會造成血管收縮，使腎臟的腎絲球長期血液灌流不足，萎縮硬化，同時也會過度活化刺激腎素分泌，又讓腎絲球更萎縮，雙重惡化，加速導致腎衰竭，男大生沒有家族史，不明原因造成的高血壓又沒控制，短短3年就嚴重到腎功能只剩10%。

男大生送醫時因腎衰竭，造成全身積水、肺積水，出現嚴重呼吸喘、嘔吐，且有尿毒症，身高175公分的他，體重92公斤，緊急引流肺積水有近4公斤，才恢復正常呼吸，但是長期慢性腎病變，腎衰竭已經無法回復，腎臟60%已經纖維化，剩下40%功能也不佳，只能腎移植或洗腎。

男大生和家人無法接受年紀輕輕要洗腎，張浤榮目前為他開藥控制高血壓，避免再出現肺積水等症狀，延緩洗腎時間，但他強調仍會慢性惡化，男大生如果不換腎，洗腎仍是早晚的事。

張浤榮指出，一般人認為高血壓會造成腦心血管疾病，其實也是腎病的高風險因子，台灣人洗腎原因首位是糖尿病，再來是慢性腎絲球腎炎（蛋白尿），第3名就是高血壓，而且腎臟功能損壞的初期通常沒有症狀，定期的血液、尿液與血壓篩檢相當重要，父母要注意小孩健檢報告。

張浤榮也提醒，2015年新英蘭雜誌發表以非糖尿病但有心血管風險病人做控制血壓研究，發現積極控制在120mmHg的病人，心血管事件及死亡率會是140mmHg的0.75倍，也影響到美國在去年高血壓治療指引，不分族群已經下修須控制在130mmHg到80mmHg。