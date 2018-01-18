員警巡邏「查獲」保育類傷鳥短耳鴞 今天野放

傷癒的短耳鴞，由巡佐楊琦偉野放、重返山林。（記者吳正庭攝）

2018-01-18 22:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警局金沙分駐所員警改扮保育警察，巡邏轄區治安發現保育類傷鳥短耳鴞，經輾轉救治終於康復，今天在眾多愛心媽媽及小朋友見證下成功野放，重回山林。

金門縣政府表示，金門縣野生動物救援暨保育協會去年受理救傷動物，其中有62％均野放成功，也籲請鄉親發現傷鳥可向該協會或金門國家公園管理處、縣府尋求協助。

縣警局金湖分局金沙分駐所副所長朱道祥、警員黃武智，7日於榮湖水庫附近夜間巡邏，發現1隻不知名鳥類不停抖動，隨即護送回分駐所並以衣物及燈具保溫。

員警輾轉通報獸醫檢查，發現左翅有鳥網纏繞，研判有人將這隻俗稱「短耳貓頭鷹」的短耳鴞自行從鳥網解下，但未將翅膀上的鳥網清除，以致其無法飛行。

傷鳥經過1週的照顧、治療已經康復，兩隻眼睛骨碌碌地流轉，非常討人喜歡，今天下午在10多位愛心媽媽及小朋友的歡喜見證下，由代表金沙警方的巡佐楊琦偉順利將其野放，重返山林。

縣府建設處表示，在農委會林務局及縣府有限經費補助下，金門縣野生動物救援暨保育協會106年共救傷175隻野生動物、受理檢驗31隻野生動物屍體、處理309例非野生動物；救傷175隻動物中，62％野放、26％死亡、9％人道處理、2％仍在復健中。

縣府指出，依野生動物保育法相關規定，保育類動物一律禁止獵捕，另若因農損需架設鳥網也應經由申請且核可程序，避免誤觸法規，金門縣政府另有「浯島空禽總隊」驅鳥旗，106年以東亞鵟為設計鳥種，農友若有需求可向縣府農林科申請。

縣府提醒，鄉親若遇到掛網鳥類，請將鳥網一併剪下勿直接拉扯鳥類，避免造成更大的傷害，並安置於紙箱內通報野生動物救傷單位協助處理，相關單位可洽詢縣府「1999」服務熱線。