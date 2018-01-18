兌現遲了27年的承諾！刑警退休前 帶愛妻環島旅行

南投縣刑警洪煥昇（右）退休前，兌現欠老婆27年的承諾，帶她環島旅行，最後一站來到阿里山。（洪煥昇提供）

2018-01-18 22:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕鐵漢柔情！南投縣中興警分局偵查佐洪煥昇從警27年，將於3月2日退休，退休前，他利用休假帶愛妻展開10天的環島旅行，他說，警察的老婆很辛苦，等先生一起去環島旅行等了27年，本月9日啟程，繞了台灣一圈，與其說是自己警察生涯的「畢業旅行」，不如說是退休前給身為警察眷屬的妻子，誠摯的感謝與補償！

今年50歲的刑警洪煥昇將於3月2日正式退休，還有很多休假未休完，9日終於帶著太太展開為期10天的環島旅行，夫妻倆開著車子，從南投出發，首站到苗栗縣，接著往北一路到新竹、新北金山、宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南，今天來到嘉義阿里山。

洪煥昇說，原本過一夜明天才結束旅程，但因一對兒女頻頻問：「你們何時要回來？」太太也很想念孩子們，因此環島旅行縮短一天。

女兒去年警專畢業，剛分發到消防分隊不久，兒子也已經在工作，洪煥昇透露，兒女知道老爸即將要退休，且要帶老媽環島旅行，兩人合出13萬元補貼老爸換一部新車，讓媽媽有更舒適且安全的旅程。女兒還寫了一封貼心的信，為老爸退休可做自己喜歡的事而高興，但也叮嚀爸爸要注意安全。

「當警察的老婆很辛苦！」洪煥昇說，他從警期間，家庭都是老婆在打理照顧，她年輕時常希望夫妻能一起去環島，但警察不能一口氣休很長的假，環島旅行一等就等了27年，還好自己兌現了承諾，不用再被老婆取笑「開了芭樂票」！