兼具娛樂與教育性 台南鹽水「造津藝棧」啟用

營造鹽水成為學習、散步、談戀愛的好所在，王爺巷再添新景點，造津藝棧今日啟用，鹽水區公所盼藉此帶動鹽水社區營造能量。（鹽水區公所提供）

2018-01-18 21:56

〔記者王涵平／台南報導〕營造台南鹽水成為學習、散步、談戀愛的好所在，王爺巷再添新景點，造津藝棧今日啟用，鹽水區公所盼藉此帶動鹽水社區營造能量。

鹽水區長呂煌男表示，延續去年「造月工坊」計畫將中境里一銀巷之閒置空地與水仙里內的王爺巷防空洞改造成市民良好的休憩場所。今年選定王爺巷旁另一閒置空地，打造成市民學習的場域，並與橋南社區發展協會、月津水仙花協會、南榮科技大學餐旅管理系結成策略聯盟，期盼造月工坊、造津藝棧、造津傳創學堂與橋南美食咖啡館，能夠成為翻轉閒置空地與老屋之開端，逐步打造鹽水市民的活動與學習的場域。

民政局長陳宗彥及鹽水各界人士參與啟用典禮，醒獅團、橋南社區話劇及中境社區土風舞表演揭開發表會序幕。

造津藝棧包含活動廣場、展示區域、戲水角，佐以雙曲拋物面遮棚、竹編花燈廊道、社區花圃、多媒體牆面等設計構想，造津藝棧完工後陸續開辦對於社區未來發展有利之市民學堂課程，藉由在地傳統創新的課程，並透過居民參與過程，傳遞在地居民參與之觀念，並帶動居民對於公共事務之投入，同時挖掘鹽水在地人文資源，善用居民智慧與經驗，重構在地居民的活力與創意發想。

區公所指出，鹽水最浪漫的燈節慶典即將開跑，邀請民眾參觀燈節活動之餘也能步入鹽水王爺巷弄享受造津藝棧意象之美。