長榮過勞航班 空姐控「下班邊打嗑睡邊吃飯」

2018-01-18 14:54

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天下午長榮航空桃園總公司門口，聚集近60名空服員身繫橘絲帶、高舉標語、齊聲呼喊「長榮賺飽，組員累倒」、「我要飛安，不要過勞」等口號，呼籲公司改善過勞航班，增加機上人力，其中員工票選出六大過勞航班，要求公司正視訴求，提出實際解決方案，否則將集結工會會員力量陳情。

針對今日空服員在總公司陳情，長榮公司回應，BR08/07、BR716/715等航班將增派1名空服員，BR192/191將延長銜接下一趟勤務間隔時間、BR198/197、BR108/107會同時增派人力及延長銜接下一趟勤務之間隔時間，另BR315/316將持續與工會就工作流程與執勤時間分配等議題交換協商。

桃園市空服員職業工會空服員指出，由近2千名長榮空服員票選統計出六大過勞航班，分別為台北舊金山三天班（BR08/07）、台北布理斯本（BR315/316）、台北東京（BR192/191、BR198/197）、台北北京（BR716/715）、高雄東京（BR108/107）。

2天前曾飛過BR198班次的空服員林昱嘉出面指控，此航班為台北東京當天來回航班，從行前會議到返台乘客下機後的客艙整理，工作時數非常容易超過勞基法規範每日工時最高12小時的限制，而去年此航班已接到68次超時通知，甚至今年也已有1次超時紀錄。

「公司安排的高強度工作，很不人道」她痛批，公司明知航班容易超時卻不以為意，認為只要通報工會就沒事，但員工都認為，這不是通報工會就可以結束的事，並控訴前天下班後，「是睡到總站才知道要下車，甚至邊打瞌睡邊跟家人吃飯」。

空服員蘇倍儀指出，今年1月起長榮航空片面將台北舊金山航班，從原本的4至5天班改成3天班，空服員在外站頓時縮減為28小時20分，雖略高於航空器作業管理規則（AOR）規定的24小時，但扣除等待海關查驗、往返飯店交通、服勤前著裝準備等，剩下的時間並不足以讓正常人體調整時差、復原熬夜飛航至外站的疲累。

她指控，時常在失眠、休息不足的情況下，服勤回程航班，不但嚴重影響飛安，更無法提供完善的服務予乘客。