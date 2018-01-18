林園工業區昨夜空污多 中油、南帝化工各罰百萬

2018-01-18 15:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市林園工業區昨夜不平靜，先是中油林園廠操作不正常，燃燒塔排放空氣污染物，南帝化工也出現機械故障，瞬間大量氣體逸散於空氣中，且產生巨大聲響，未向環保局報備並採取相關緊急應變措施，環保局今各罰100萬元。

市府環保局表示，中油林園廠近日歲修後陸續起爐，其中M04製程昨晚10時該廠四輕M04製成起爐過程操作不正常，故先停爐後將系統內半成品油料排放至A201燃燒塔採燃燒方式處理，因氣體壓力及排放量產生巨大聲響，同時產生明顯粒狀污染物散布於空氣中。

南帝化工昨晚11時30分因合成乳膠製造程序M01蓄熱式脫臭爐風管破裂，瞬間大量氣體逸散於空氣中，且產生巨大聲響，未向環保局報備，並採取相關緊急應變措施。

環保局今早前往稽查詢問時，南帝化工仍回復無異常，經入廠查核該公司值日紀錄時，南帝化工並未將蓄熱式脫臭爐風管破裂產生巨大聲響一事記錄於值班紀錄簿，經環局人員查核相關操作資料時，驟聽聞該公司人員間討論提到昨晚蓄熱爐故障一事。

環局要求至現場稽查，才於製程單元的操作室查獲南帝化工機械確有故障，且未於1小時內報備環保局，並採取相關緊急應變措施，違反空氣污染防制法第32條規定，依空污法規定處罰100萬，並要求停止該製程操作。

環保局表示，林園工業區的工廠在林園地區設廠多年，相關製程設備已運作多年，工廠製程應該除定期維修保養外，應該加強確實檢修，突然發生故障而須緊急處理，容易產生污染並造成民眾疑慮，環保局將持續派員駐廠加強稽查。