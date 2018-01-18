長老教會重轟「強佔教會財產」 劉伯恩：絕非事實

2018-01-18 14:32

〔記者吳政峰／台北報導〕長老教會總會16日通過決議，將馬偕醫院董事長劉伯恩停職，欲讓他無法主持18日下午4時的馬偕院長延任案，引發部分人士不滿，18日上午到總會前抗議議長陳明志與副議長薛伯讚，總會震怒，發出新聞稿重砲轟擊劉伯恩涉嫌掏空馬偕醫院，「強佔教會財產」，措辭強烈；劉伯恩則回應「絕非事實」。

馬偕醫院由長老教會北部大會捐助成立，因此長老教會對醫院董事具有提名權，16日長老教會以劉伯恩涉入司法訴訟，靜待調查為由，暫停他的董事長職務，連帶讓他無法主持馬偕醫院院長施壽全的延任案。

挺劉人士不滿，指前有百合正義會控訴劉伯恩等馬偕高層私設3間公司，並涉嫌圖利，與劉陷入司法訴訟漩渦，接下來就發生停職案，懷疑百合正義會勾結長老教會，18日上午前往位於台北市羅斯福路三段的長老教會總會前抗議，要求檢調介入調查。

總會為此震怒，痛斥抗議人士對陳明志與薛伯讚的指控均為不實，直指劉伯恩故意隱瞞曾遭判刑確定一事，致總會遭蒙蔽而提名他擔任董事，事情曝光後，總會認為劉已無銓派董事長資格，決議予以停權。

總會表示，長老教會有權監督馬偕醫院，劉伯恩的行為顯然為強佔教會財產，違背就任時宣示的榮耀上帝等誓言，總會對此深表痛心，將對違法行為嚴加追究。

劉伯恩得悉總會重砲轟擊，直說非常遺憾，認為總會的指控完全沒有根據，絕非事實，任意批判，甚至停止他的董事長職務，根本就是「擴權」。

劉表示，長老教會與馬偕醫院分為不同組織，總會如果認為他的教友身分有問題，可以開會討論，但無權擴及到馬偕醫院董事會，因為董事長是經由董事票選出來，具有民主程序，符合法規，主管機關是衛生福利部，不是長老教會。

劉解釋，總會指控他設了3間公司，涉嫌掏空馬偕，根本毫無實據，該3間公司的負責人並非他，公司至今連一張發票都沒開出，何來掏空之說？且當時設立公司時，總會也有派人列席旁聽，全程知曉卻沒提出疑義，怎麼現在又說有問題了？

總會控劉故意隱瞞判刑確定一事，劉則回應，並非所有帶罪之身都不能擔任董事，而是曾犯馬偕章程所載明的犯罪類型之人才無資格，其中並不包含他的罪名，因此他的銓衡資格並無問題，況且若真的有問題，衛福部會發證書給他嗎？

被指控涉入紛爭的百合正義會回應，不認識陳明志與薛伯讚，也不介入馬偕醫院的人事鬥爭，當時揭發馬偕醫院高層疑涉弊案，單純為了公平正義，無其他用意。