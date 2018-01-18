中市戶政主任兄弟檔 互相交流支援

2018-01-18 14:29

〔記者歐素美／台中報導〕大雅區戶政事務所主任林勳爵與豐原區戶政事務所主任林豪爵是親兄弟，兄弟兩先後出任戶政所主任，日前豐原區戶政所率先全國在戶所設立穆斯林祈禱室，讓兄長林勳爵以弟為傲；林豪爵則說，哥哥較自己早10年擔任戶政所主任，兩人若有什麼問題都會互相討論交流，活動也儘量協調錯開，互相支援幫忙。兄弟一家親，在地方蔚為佳話。

林家有3兄弟，林勳爵與林豪爵分別排行老大及老么，兩人先後進入公務單位服務，林勳爵於民國91年即出任新社戶政所主任，歷任新社、烏日及大雅戶政所主任等職務，經歷豐富；林豪爵之前在勞工局擔任科長，101年才轉任戶政單位，先到西區戶政所，目前則擔任豐原戶政所主任。

兩兄弟都在戶政所服務，兩處戶政所舉辦活動時，兩兄弟都會互相幫忙支援，日前豐原戶政所率先全國成立戶所穆斯林祈禱室，哥哥林勳爵前往協助同時取經；今天大雅戶政所辦理新住民法律關懷座談會，林豪爵也前往協助站台，展現兄弟情深的一面，連民政局長周永鴻也稱讚。

林豪爵說，哥哥在戶政所的資歷比較深，兄弟倆若在業務上遇到問題都會互相討論交流，舉辦活動也會彼此連絡，以錯開時間，方便民眾參與，例如農曆春節快到了，大雅戶政所將於2月6日舉辦新春揮毫活動，豐原區公所則選在2月7日舉行，避免「打架搶人」。